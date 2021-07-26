Промес сможет восстановиться к матчу 2-го тура с «Крыльями». Кэф на победу «Спартака» – 1.69
Травма полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, полученная в матче первого тура РПЛ с «Рубином», оказалась не слишком серьезной.
«По результатам МРТ у Промеса зафиксировано незначительное повреждение мышцы.
Ожидаем, что он вернется в строй к следующему матчу», – сообщили в пресс-службе «Спартака».
Промес получил повреждение в матче РПЛ с «Рубином» (0:1) и был заменен на 70-й минуте.
Во 2-м туре москвичи сыграют с «Крыльями Советов» 30 июля в Самаре.
Букмекеры считают «Спартак» фаворитом встречи:
- победа «Крыльев Советов» – 5.20
- ничья – 3.70
- победа «Спартака» – 1.69
Источник: https://tass.ru/sport/11983123
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