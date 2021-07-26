Травма полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, полученная в матче первого тура РПЛ с «Рубином», оказалась не слишком серьезной.

«По результатам МРТ у Промеса зафиксировано незначительное повреждение мышцы.

Ожидаем, что он вернется в строй к следующему матчу», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

Промес получил повреждение в матче РПЛ с «Рубином» (0:1) и был заменен на 70-й минуте.

Во 2-м туре москвичи сыграют с «Крыльями Советов» 30 июля в Самаре.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом встречи:

победа «Крыльев Советов» – 5.20

ничья – 3.70

победа «Спартака» – 1.69

Источник: https://tass.ru/sport/11983123