В наступившем году АПЛ и Чемпионшип дарят нам очередные матчи! На что можно поставить 1-го января?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.77 до 3.48!

⏰ 15:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.10

«Арсенал» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 15:30

Ставка: П2 за 3.48

«Хартпул» проиграл в 6 из 8 последних матчей.

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.91

В последних 3 матчах «Блэкпула» забивают обе команды.

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.80

В каждом из последних 6 матчей «Уотфорда» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.87

В каждом из последних 4 матчей «Кристал Пэлас» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!