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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Олдхэма» + ИТ «Арсенала». Средний кэф – 2.40!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.77 до 3.48!

«Арсенал» – «Ман Сити»

15:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.10

  • «Арсенал» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

«Хартпул» – «Олдхэм»

15:30

Ставка: П2 за 3.48

  • «Хартпул» проиграл в 6 из 8 последних матчей.

«Блэкпул» – «Халл Сити»

18:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.91

  • В последних 3 матчах «Блэкпула» забивают обе команды.

«Уотфорд» – «Тоттенхэм»

18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.80

  • В каждом из последних 6 матчей «Уотфорда» было забито более 2 мячей.

«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»

20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.87

  • В каждом из последних 4 матчей «Кристал Пэлас» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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