🔥 5 трендов на сегодня: победа «Олдхэма» + ИТ «Арсенала». Средний кэф – 2.40!
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😍 Кэфы от 1.77 до 3.48!
«Арсенал» – «Ман Сити»
⏰ 15:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.10
- «Арсенал» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Хартпул» – «Олдхэм»
⏰ 15:30
Ставка: П2 за 3.48
- «Хартпул» проиграл в 6 из 8 последних матчей.
«Блэкпул» – «Халл Сити»
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.91
- В последних 3 матчах «Блэкпула» забивают обе команды.
«Уотфорд» – «Тоттенхэм»
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.80
- В каждом из последних 6 матчей «Уотфорда» было забито более 2 мячей.
«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»
⏰ 20:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.87
- В каждом из последних 4 матчей «Кристал Пэлас» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.40!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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