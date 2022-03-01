Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 3.38!

⏰ 22:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.01

В каждом из последних 5 матчей «Сток Сити» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.76

В каждом из последних 8 матчей «Санкт-Паули» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:45

Ставка: Х за 3.38

«Бернли» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.

⏰ 22:55

Ставка: ОЗ (да) за 1.80

В последних 6 матчах «Мидлсбро» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.01

В каждом из последних 5 матчей «Интера» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.19!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!