🔥 5 трендов на сегодня: ничья в АПЛ + голы в Кубке Италии. Средний кэф – 2.19!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.76 до 3.38!
«Кристал Пэлас» – «Сток Сити»
⏰ 22:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.01
- В каждом из последних 5 матчей «Сток Сити» было забито более 2 мячей.
«Унион» – «Санкт-Паули»
⏰ 22:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.76
- В каждом из последних 8 матчей «Санкт-Паули» было забито более 2 мячей.
«Бернли» – «Лестер»
⏰ 22:45
Ставка: Х за 3.38
- «Бернли» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.
«Мидлсбро» – «Тоттенхэм»
⏰ 22:55
Ставка: ОЗ (да) за 1.80
- В последних 6 матчах «Мидлсбро» забивают обе команды.
«Милан» – «Интер»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.01
- В каждом из последних 5 матчей «Интера» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.19!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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