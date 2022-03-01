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🔥 5 трендов на сегодня: ничья в АПЛ + голы в Кубке Италии. Средний кэф – 2.19!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 3.38!

«Кристал Пэлас» – «Сток Сити»

22:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.01

  • В каждом из последних 5 матчей «Сток Сити» было забито более 2 мячей.

«Унион» – «Санкт-Паули»

22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.76

  • В каждом из последних 8 матчей «Санкт-Паули» было забито более 2 мячей.

«Бернли» – «Лестер»

22:45

Ставка: Х за 3.38

  • «Бернли» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.

«Мидлсбро» – «Тоттенхэм»

22:55

Ставка: ОЗ (да) за 1.80

  • В последних 6 матчах «Мидлсбро» забивают обе команды.

«Милан» – «Интер»

23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.01

  • В каждом из последних 5 матчей «Интера» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.19!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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