Betting Insider

4 тренда на матчи Лиги чемпионов АФК и чемпионата Бразилии! Кэфы от 1.64 до 2.60!

автор Амиль Гусейнов

🎁 Ставишь на сегодняшние матчи? Получи бонус до 1000 рублей от BetBoom!

Сегодня пройдут матчи в Лиге чемпионов АФК и чемпионате Бразилии. Мы собрали тренды ко всем этим играм!

❗️ Кэфы от 1.64 до 2.60!

«Чонбук Хендай Моторс» – «Тампион Роверс»

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.60

  • Ставка заходила в каждом из 4-х последних матчей «Чонбук Хендай Моторс».

«Нагоя Грампус» – «Ратчабури»

⏰ 17:00

Ставка: Ф1(-2,5) за 1.64

  • Ставка сыграла в трех из четырех последних матчей «Нагоя Грампус». 

«Чианграй Юнайтед» – «Гамба Осака»

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.09

  • Ставка сыграла 5-ти из 6-ти последних матчей «Чианграй Юнайтед».

«Ред Булл» Браганнтино – «Сеара»

20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.02

  • Ставка сыграла в 6-ти из 7-ми последних матчей «Ред Булл» Браганнтино.

💥 Средний кэф – 2.09!

Зайдут ли тренды? Напиши в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.