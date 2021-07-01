4 тренда на матчи Лиги чемпионов АФК и чемпионата Бразилии! Кэфы от 1.64 до 2.60!
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Сегодня пройдут матчи в Лиге чемпионов АФК и чемпионате Бразилии. Мы собрали тренды ко всем этим играм!
❗️ Кэфы от 1.64 до 2.60!
«Чонбук Хендай Моторс» – «Тампион Роверс»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.60
- Ставка заходила в каждом из 4-х последних матчей «Чонбук Хендай Моторс».
«Нагоя Грампус» – «Ратчабури»
⏰ 17:00
Ставка: Ф1(-2,5) за 1.64
- Ставка сыграла в трех из четырех последних матчей «Нагоя Грампус».
«Чианграй Юнайтед» – «Гамба Осака»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.09
- Ставка сыграла 5-ти из 6-ти последних матчей «Чианграй Юнайтед».
«Ред Булл» Браганнтино – «Сеара»
⏰ 20:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.02
- Ставка сыграла в 6-ти из 7-ми последних матчей «Ред Булл» Браганнтино.
💥 Средний кэф – 2.09!
Зайдут ли тренды? Напиши в комментариях!
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