Сегодня пройдут матчи в Лиге чемпионов АФК и чемпионате Бразилии. Мы собрали тренды ко всем этим играм!

❗️ Кэфы от 1.64 до 2.60!

«Чонбук Хендай Моторс» – «Тампион Роверс»

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.60

Ставка заходила в каждом из 4-х последних матчей «Чонбук Хендай Моторс».

⏰ 17:00

Ставка: Ф1(-2,5) за 1.64

Ставка сыграла в трех из четырех последних матчей «Нагоя Грампус».

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.09

Ставка сыграла 5-ти из 6-ти последних матчей «Чианграй Юнайтед».

⏰ 20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.02

Ставка сыграла в 6-ти из 7-ми последних матчей «Ред Булл» Браганнтино.

💥 Средний кэф – 2.09!

Зайдут ли тренды? Напиши в комментариях!