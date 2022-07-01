Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.86 до 3.64!

⏰ 20:00

Ставка: Первый тайм: Ничья за 2.62

«Сундсвалль» сыграл вничью в первом тайме с «Мальме» в 5 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.86

В каждом из последних 5 домашних матчей «Сент-Патрикс» было забито более 2 мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.31

В каждом из последних 4 матчей «Дандолка» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.03

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Богемиана» было забито более 2 мячей.

⏰ 21:45

Ставка: Ничья за 3.64

«Трити Юнайтед» сыграл вничью в 5 из 8 последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.49!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!