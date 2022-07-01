🔥 5 трендов на сегодня: Ничья в Швеции + Голы в Ирландии. Средний кэф – 2.49!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.86 до 3.64!
«Сундсваль» – «Мальме»
⏰ 20:00
Ставка: Первый тайм: Ничья за 2.62
- «Сундсвалль» сыграл вничью в первом тайме с «Мальме» в 5 матчах кряду.
«Сент-Патрикс» – «Дрогеда Юнайтед»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.86
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Сент-Патрикс» было забито более 2 мячей.
«Дандолк» – «ЮСД»
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.31
- В каждом из последних 4 матчей «Дандолка» было забито 2 и менее мячей.
«Богемиан» – «Дерри Сити»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.03
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Богемиана» было забито более 2 мячей.
«Коб Рэмблерс» – «Трити Юнайтед»
⏰ 21:45
Ставка: Ничья за 3.64
- «Трити Юнайтед» сыграл вничью в 5 из 8 последних матчей.
💥 Средний кэф – 2.49!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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