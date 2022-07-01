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🔥 5 трендов на сегодня: Ничья в Швеции + Голы в Ирландии. Средний кэф – 2.49!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.86 до 3.64!

«Сундсваль» – «Мальме»

⏰ 20:00

Ставка: Первый тайм: Ничья за 2.62

  • «Сундсвалль» сыграл вничью в первом тайме с «Мальме» в 5 матчах кряду.

«Сент-Патрикс» – «Дрогеда Юнайтед»

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.86

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Сент-Патрикс» было забито более 2 мячей.

«Дандолк» – «ЮСД»

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.31

  • В каждом из последних 4 матчей «Дандолка» было забито 2 и менее мячей.

«Богемиан» – «Дерри Сити»

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.03

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Богемиана» было забито более 2 мячей. 

«Коб Рэмблерс» – «Трити Юнайтед»

⏰ 21:45

Ставка: Ничья за 3.64

  • «Трити Юнайтед» сыграл вничью в 5 из 8 последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.49!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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