Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: «ИТ2Б» в матче «Ростов» – «Зенит» + фора «Ред Булла». Средний кэф – 1.76!

автор Данила Карзанов

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Третий квалификационный раунд ЛЧ стартует только на следующей неделе. Но в России продолжается второй тур РПЛ. Кроме того, сегодня пройдет Суперкубок Франции – «ПСЖ» сыграет с «Лиллем»

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.53 до 2.27!

«Урал» – «Нижний Новгород»

17:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • В 4 из 5 последних матчей «Урала» проходил ТМ (2,5). 

«Ред Булл» – «Рид»

⏰ 18:00

Ставка: Ф1 (-2) за 1.59

  • В последних очных матчах «Ред Булл» выигрывал с преимуществом минимум в два мяча. 

«Краснодар» – «Химки»

20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.60

  • В 3 из 5 последних матчей «Краснодара» проходил ТБ (2,5). В прошлом сезоне команды сыграли со счетом 7:2 в Краснодаре. 

«Ростов» – «Зенит»

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.61

  • В последних 3 очных матчах «Зенит» забивает по два гола за игру. 

«Лилль» – «ПСЖ»

⏰ 21:00

Ставка: П2 за 2.29

  • «ПСЖ» одержал победу в 4 из 5 последних матчей против «Лилля». 

💥 Средний кэф – 1.76!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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