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Третий квалификационный раунд ЛЧ стартует только на следующей неделе. Но в России продолжается второй тур РПЛ. Кроме того, сегодня пройдет Суперкубок Франции – «ПСЖ» сыграет с «Лиллем».

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.53 до 2.27!

⏰ 17:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

В 4 из 5 последних матчей «Урала» проходил ТМ (2,5).

⏰ 18:00

Ставка: Ф1 (-2) за 1.59

В 4 последних очных матчах «Ред Булл» выигрывал с преимуществом минимум в два мяча.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.60

В 3 из 5 последних матчей «Краснодара» проходил ТБ (2,5). В прошлом сезоне команды сыграли со счетом 7:2 в Краснодаре.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.61

В последних 3 очных матчах «Зенит» забивает по два гола за игру.

⏰ 21:00

Ставка: П2 за 2.29

«ПСЖ» одержал победу в 4 из 5 последних матчей против «Лилля».

💥 Средний кэф – 1.76!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!