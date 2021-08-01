🔥 5 трендов на сегодня: «ИТ2Б» в матче «Ростов» – «Зенит» + фора «Ред Булла». Средний кэф – 1.76!
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Третий квалификационный раунд ЛЧ стартует только на следующей неделе. Но в России продолжается второй тур РПЛ. Кроме того, сегодня пройдет Суперкубок Франции – «ПСЖ» сыграет с «Лиллем».
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.53 до 2.27!
«Урал» – «Нижний Новгород»
⏰ 17:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- В 4 из 5 последних матчей «Урала» проходил ТМ (2,5).
«Ред Булл» – «Рид»
⏰ 18:00
Ставка: Ф1 (-2) за 1.59
- В 4 последних очных матчах «Ред Булл» выигрывал с преимуществом минимум в два мяча.
«Краснодар» – «Химки»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.60
- В 3 из 5 последних матчей «Краснодара» проходил ТБ (2,5). В прошлом сезоне команды сыграли со счетом 7:2 в Краснодаре.
«Ростов» – «Зенит»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.61
- В последних 3 очных матчах «Зенит» забивает по два гола за игру.
«Лилль» – «ПСЖ»
⏰ 21:00
Ставка: П2 за 2.29
- «ПСЖ» одержал победу в 4 из 5 последних матчей против «Лилля».
💥 Средний кэф – 1.76!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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