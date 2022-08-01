Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 3.05!

⏰ 19:01

Ставка: ОЗ (нет) за 1.65

Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Хемницера».

⏰ 19:01

Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 2.64

Ставка заходит в 4 из 5 последних игр «Дармштадта».

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.92

«Низ» заходит в 3 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 20:30

Ставка: П2 за 3.05

«Ботошани» побеждает в 4 из 5 последних личных встреч.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.97

Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных встреч команд.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!