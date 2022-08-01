Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ботошани» + ТМ в чемпионате Польши. Средний кэф – 2.24!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 3.05!

«Хемницер» – «Унион»

19:01

Ставка: ОЗ (нет) за 1.65

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Хемницера». 

«Ингольштадт» – «Дармштадт»

⏰ 19:01

Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 2.64

  • Ставка заходит в 4 из 5 последних игр «Дармштадта». 

«Корона» – «Шленск»

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.92

  • «Низ» заходит в 3 из 5 последних очных матчей команд. 

«Херманнштадт» – «Ботошани»

⏰ 20:30

Ставка: П2 за 3.05

  • «Ботошани» побеждает в 4 из 5 последних личных встреч. 

«Сошо» – «Париж»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.97

  • Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных встреч команд. 

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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