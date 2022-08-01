🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ботошани» + ТМ в чемпионате Польши. Средний кэф – 2.24!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.65 до 3.05!
«Хемницер» – «Унион»
⏰ 19:01
Ставка: ОЗ (нет) за 1.65
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Хемницера».
«Ингольштадт» – «Дармштадт»
⏰ 19:01
Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 2.64
- Ставка заходит в 4 из 5 последних игр «Дармштадта».
«Корона» – «Шленск»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.92
- «Низ» заходит в 3 из 5 последних очных матчей команд.
«Херманнштадт» – «Ботошани»
⏰ 20:30
Ставка: П2 за 3.05
- «Ботошани» побеждает в 4 из 5 последних личных встреч.
«Сошо» – «Париж»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.97
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных встреч команд.
💥 Средний кэф – 2.24!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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