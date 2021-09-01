🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче Россия – Хорватия + победа Дании. Средний кэф – 1.77!
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Сегодня возвращаются матчи сборных! В Европе пройдет 3 тур отборочных матчей на ЧМ-22 в Катаре. Сможет ли сборная России впервые победить при Карпине?
Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.49 до 2.08!
Россия – Хорватия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.92
- В последних 3 матчах Хорватии забивают обе команды.
Португалия – Ирландия
⏰ 21:45
Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.52
- В последних 4 домашних матчах Португалия забивает в первом тайме.
Дания – Шотландия
⏰ 21:45
Ставка: П1 за 1.49
- Дания одержала победу в 12 из последних 17 матчей.
Франция – Босния и Герцеговина
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.08
- В каждом из последних 4 матчей Боснии и Герцеговины было забито 2 и менее мячей.
Норвегия – Нидерланды
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.86
- Нидерланды забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.
💥 Средний кэф – 1.77!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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