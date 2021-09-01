Сегодня возвращаются матчи сборных! В Европе пройдет 3 тур отборочных матчей на ЧМ-22 в Катаре. Сможет ли сборная России впервые победить при Карпине?

Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.49 до 2.08!

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.92

В последних 3 матчах Хорватии забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.52

В последних 4 домашних матчах Португалия забивает в первом тайме.

⏰ 21:45

Ставка: П1 за 1.49

Дания одержала победу в 12 из последних 17 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.08

В каждом из последних 4 матчей Боснии и Герцеговины было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.86

Нидерланды забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.

💥 Средний кэф – 1.77!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!