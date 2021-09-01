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🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче Россия – Хорватия + победа Дании. Средний кэф – 1.77!

автор Николай Караман

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Сегодня возвращаются матчи сборных! В Европе пройдет 3 тур отборочных матчей на ЧМ-22 в Катаре. Сможет ли сборная России впервые победить при Карпине? 

Ловите  тренды к главным матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.49 до 2.08!

Россия – Хорватия

21:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.92

  • В последних 3 матчах Хорватии забивают обе команды.

Португалия – Ирландия

21:45

Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.52

  • В последних 4 домашних матчах Португалия забивает в первом тайме.

Дания – Шотландия

21:45

Ставка: П1 за 1.49

  • Дания одержала победу в 12 из последних 17 матчей.

Франция – Босния и Герцеговина

21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.08

  • В каждом из последних 4 матчей Боснии и Герцеговины было забито 2 и менее мячей.

Норвегия – Нидерланды

21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.86

  • Нидерланды забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.

💥 Средний кэф – 1.77!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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