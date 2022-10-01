Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.66 до 3.92!

⏰ 16:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.06

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 16:30

Ставка: Ничья за 3.92

«Кельн» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.77

В последних 3 выездных матчах «Брентфорда» забивают обе команды.

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.93

В последних 3 матчах «Атлетико» забивают обе команды.

⏰ 20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.66

В каждом из последних 5 матчей «Барселоны» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.27!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!