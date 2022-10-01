🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «Барселоны» + ОЗ в Англии. Средний кэф – 2.27!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.66 до 3.92!
«Наполи» – «Торино»
⏰ 16:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.06
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Кельн» – «Боруссия» Д
⏰ 16:30
Ставка: Ничья за 3.92
- «Кельн» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.
«Борнмут» – «Брентфорд»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.77
- В последних 3 выездных матчах «Брентфорда» забивают обе команды.
«Севилья» – «Атлетико»
⏰ 19:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.93
- В последних 3 матчах «Атлетико» забивают обе команды.
«Мальорка» – «Барселона»
⏰ 20:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.66
- В каждом из последних 5 матчей «Барселоны» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.27!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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