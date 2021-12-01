🔥 5 трендов на сегодня: победа «Наполи» + голы в матче «Челси». Средний кэф – 2.32!
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Продолжение очередных туров национальных чемпионатов! Чего ждать от сегодняшних противостояний?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.83 до 3.64!
«Уотфорд» – «Челси»
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ: Да за 2.12
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Уотфорда» забивают обе команды.
«Вест Хэм» – «Брайтон»
⏰ 22:30
Ставка: Ничья за 3.64
- Последние 5 матчей между собой завершились вничью.
«Сассуоло» – «Наполи»
⏰ 22:45
Ставка: П2 за 1.88
- «Наполи» одержал победу в 11 из последних 14 матчей.
«Дженоа» – «Милан»
⏰ 22:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.83
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей.
«Реал» – «Атлетик»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.15
- В каждом из последних 7 выездных матчей «Атлетика» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.32!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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