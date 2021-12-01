Продолжение очередных туров национальных чемпионатов! Чего ждать от сегодняшних противостояний?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.83 до 3.64!

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.12

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Уотфорда» забивают обе команды.

⏰ 22:30

Ставка: Ничья за 3.64

Последние 5 матчей между собой завершились вничью.

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 1.88

«Наполи» одержал победу в 11 из последних 14 матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.83

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.15

В каждом из последних 7 выездных матчей «Атлетика» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.32!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!