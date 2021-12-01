Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Наполи» + голы в матче «Челси». Средний кэф – 2.32!

автор Николай Караман

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Продолжение очередных туров национальных чемпионатов! Чего ждать от сегодняшних противостояний?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.83 до 3.64!

«Уотфорд» – «Челси»

22:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.12

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Уотфорда» забивают обе команды.

«Вест Хэм» – «Брайтон»

22:30

Ставка: Ничья за 3.64

  • Последние 5 матчей между собой завершились вничью.

«Сассуоло» – «Наполи»

22:45

Ставка: П2 за 1.88 

  • «Наполи» одержал победу в 11 из последних 14 матчей.

«Дженоа» – «Милан»

22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.83

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей.

«Реал» – «Атлетик»

23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.15

  • В каждом из последних 7 выездных матчей «Атлетика» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.32!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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