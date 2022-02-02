🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче Валенсии + непроигрыш «Рейнджерс». Средний кэф – 1.96!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.71 до 2.36!
«Райо Вальекано» – «Мальорка»
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 1.89
- «Райо Вальекано» победил в 8 из последних 11 домашних матчей.
«Барнсли» – «Кардифф»
⏰ 22:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.71
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Барнсли» было забито 2 и менее мячей.
«Селтик» – «Рейнджерс»
⏰ 22:45
Ставка: Х2 за 1.77
- «Селтик» не выигрывает у «Рейнджерс» на протяжении 6 матчей.
«Валенсия» – «Кадис»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.09
- В последних 5 матчах на поле «Валенсии» забивают обе команды.
«Белененсеш» – «Спортинг»
⏰ 23:45
Ставка: ОЗ (да) за 2.36
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Белененсеша» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 1.96!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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Алексей Зырянов85
59.5% WR-3.86% ROI