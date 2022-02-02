Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче Валенсии + непроигрыш «Рейнджерс». Средний кэф – 1.96!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.71 до 2.36!

«Райо Вальекано» – «Мальорка»

22:00

Ставка: П1 за 1.89

  • «Райо Вальекано» победил в 8 из последних 11 домашних матчей.

«Барнсли» – «Кардифф»

22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.71

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Барнсли» было забито 2 и менее мячей.

«Селтик» – «Рейнджерс»

22:45

Ставка: Х2 за 1.77

  • «Селтик» не выигрывает у «Рейнджерс» на протяжении 6 матчей.

«Валенсия» – «Кадис»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.09

  • В последних 5 матчах на поле «Валенсии» забивают обе команды.

«Белененсеш» – «Спортинг»

23:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.36

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Белененсеша» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.96!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Алексей Зырянов85
59.5% WR-3.86% ROI
А что с теннисом и хоккеем? Почему ставки по ним до сих пор висят нерассчитанными? Больше суток прошло после матчей 1 февраля в НХЛ, а результаты по ним не рассчитаны.
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