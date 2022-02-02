Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.71 до 2.36!

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 1.89

«Райо Вальекано» победил в 8 из последних 11 домашних матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.71

В каждом из последних 5 домашних матчей «Барнсли» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:45

Ставка: Х2 за 1.77

«Селтик» не выигрывает у «Рейнджерс» на протяжении 6 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.09

В последних 5 матчах на поле «Валенсии» забивают обе команды.

⏰ 23:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.36

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Белененсеша» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.96!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!