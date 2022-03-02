Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Валенсии» + ОЗ в Кубке Италии. Средний кэф – 2.45!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.81 до 3.22!

«Лутон» – «Челси»

22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12

  • В каждом из последних 10 матчей «Челси» было забито 2 и менее мячей.

«Фиорентина» – «Ювентус»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.81

  • В последних 5 матчах «Ювентуса» забивают обе команды.

«Ливерпуль» – «Норвич»

23:15

Ставка: ОЗ (да) за 1.98

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Ливерпуля» забивают обе команды.

«Валенсия» – «Атлетик»

23:30

Ставка: Х за 3.22

  • Последние 4 матча команд между собой завершились вничью.

«Спортинг» – «Порту»

23:45

Ставка: П2 за 3.12

  • «Порту» победил в 8 из последних 10 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.46!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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КАНЫБЕК АЛИЕВ
0% WR0% ROI
Спортинг думаю выйграет или в нечью сыграет
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