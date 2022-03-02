Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.81 до 3.22!

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12

В каждом из последних 10 матчей «Челси» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.81

В последних 5 матчах «Ювентуса» забивают обе команды.

⏰ 23:15

Ставка: ОЗ (да) за 1.98

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Ливерпуля» забивают обе команды.

⏰ 23:30

Ставка: Х за 3.22

Последние 4 матча команд между собой завершились вничью.

⏰ 23:45

Ставка: П2 за 3.12

«Порту» победил в 8 из последних 10 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.46!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!