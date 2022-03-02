🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Валенсии» + ОЗ в Кубке Италии. Средний кэф – 2.45!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.81 до 3.22!
«Лутон» – «Челси»
⏰ 22:15
Ставка: ТМ (2,5) за 2.12
- В каждом из последних 10 матчей «Челси» было забито 2 и менее мячей.
«Фиорентина» – «Ювентус»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.81
- В последних 5 матчах «Ювентуса» забивают обе команды.
«Ливерпуль» – «Норвич»
⏰ 23:15
Ставка: ОЗ (да) за 1.98
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Ливерпуля» забивают обе команды.
«Валенсия» – «Атлетик»
⏰ 23:30
Ставка: Х за 3.22
- Последние 4 матча команд между собой завершились вничью.
«Спортинг» – «Порту»
⏰ 23:45
Ставка: П2 за 3.12
- «Порту» победил в 8 из последних 10 выездных матчей.
💥 Средний кэф – 2.46!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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КАНЫБЕК АЛИЕВ
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