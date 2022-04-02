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🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Реала» + Голы в АПЛ. Средний кэф – 2.28!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 2.65!

«Фрайбург» – «Бавария»

16:30

Ставка: 1Х за 2.63

  • «Фрайбург» не проигрывает на протяжении 6 матчей.

«Лацио» – «Сассуоло»

19:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.65

  • «Сассуоло» забивает более 1 мяча в 6 матчах кряду.

«МЮ» – «Лестер»

19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.70

  • В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

«Сельта» – «Реал»

19:30

Ставка: П2 за 1.99

  • «Реал» одержал победу в 7 из последних 9 выездных матчей.

«Боруссия» Д – «Лейпциг»

19:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.44

  • В каждом из последних 4 матчей «Боруссии» Д было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.28!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Артур Калинин1
0% WR0% ROI
ни все обещания правильны
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