🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Реала» + Голы в АПЛ. Средний кэф – 2.28!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.70 до 2.65!
«Фрайбург» – «Бавария»
⏰ 16:30
Ставка: 1Х за 2.63
- «Фрайбург» не проигрывает на протяжении 6 матчей.
«Лацио» – «Сассуоло»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.65
- «Сассуоло» забивает более 1 мяча в 6 матчах кряду.
«МЮ» – «Лестер»
⏰ 19:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.70
- В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.
«Сельта» – «Реал»
⏰ 19:30
Ставка: П2 за 1.99
- «Реал» одержал победу в 7 из последних 9 выездных матчей.
«Боруссия» Д – «Лейпциг»
⏰ 19:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.44
- В каждом из последних 4 матчей «Боруссии» Д было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.28!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Артур Калинин1
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