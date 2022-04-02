Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 2.65!

⏰ 16:30

Ставка: 1Х за 2.63

«Фрайбург» не проигрывает на протяжении 6 матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.65

«Сассуоло» забивает более 1 мяча в 6 матчах кряду.

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.70

В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 19:30

Ставка: П2 за 1.99

«Реал» одержал победу в 7 из последних 9 выездных матчей.

⏰ 19:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.44

В каждом из последних 4 матчей «Боруссии» Д было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.28!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!