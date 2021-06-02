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🔥 4 тренда на сегодня: голы Нидерландов + победа французов во втором тайме. Средний кэф – 2.00!

автор Юрий Еремичев

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В ожидании Евро-2020 ставим на товарищеские игры национальных сборных!

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.54 до 2.37!

Нидерланды – Шотландия

21:45

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.37

  • Ставка сыграла в 6 из 8 последних товарищеских играх Нидерландов.

Германия – Дания

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.02

  • Германия забивает минимум 2 мяча в 5 из 7 последних товарищеских матчах.

Англия — Австрия

22:00

Ставка: Второй тайм: ТБ (1,5) за 2.10

  • Как минимум 2 гола забивалось в 4 из 6 последних товарищеских матчах Австрии.

Франция – Уэльс

22:05

Ставка: Второй тайм: П1 за 1.54

  • В 5 из 7 последних домашних товарищеских матчах французы выигрывали второй тайм.

💥 Средний кэф – 2.00!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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