В ожидании Евро-2020 ставим на товарищеские игры национальных сборных!

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.54 до 2.37!

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.37

Ставка сыграла в 6 из 8 последних товарищеских играх Нидерландов.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.02

Германия забивает минимум 2 мяча в 5 из 7 последних товарищеских матчах.

⏰ 22:00

Ставка: Второй тайм: ТБ (1,5) за 2.10

Как минимум 2 гола забивалось в 4 из 6 последних товарищеских матчах Австрии.

⏰ 22:05

Ставка: Второй тайм: П1 за 1.54

В 5 из 7 последних домашних товарищеских матчах французы выигрывали второй тайм.

💥 Средний кэф – 2.00!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!