🔥 4 тренда на сегодня: голы Нидерландов + победа французов во втором тайме. Средний кэф – 2.00!
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В ожидании Евро-2020 ставим на товарищеские игры национальных сборных!
Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.54 до 2.37!
Нидерланды – Шотландия
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.37
- Ставка сыграла в 6 из 8 последних товарищеских играх Нидерландов.
Германия – Дания
⏰ 22:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.02
- Германия забивает минимум 2 мяча в 5 из 7 последних товарищеских матчах.
Англия — Австрия
⏰ 22:00
Ставка: Второй тайм: ТБ (1,5) за 2.10
- Как минимум 2 гола забивалось в 4 из 6 последних товарищеских матчах Австрии.
Франция – Уэльс
⏰ 22:05
Ставка: Второй тайм: П1 за 1.54
- В 5 из 7 последних домашних товарищеских матчах французы выигрывали второй тайм.
💥 Средний кэф – 2.00!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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