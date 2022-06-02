Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.57 до 3.30!

⏰ 19:00

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.57

Косово забивает 1 и менее мячей в 6 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.87

В последних 4 матчах Израиля забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

В каждом из последних 4 матчей Норвегии было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.45

В каждом из последних 5 матчей Словении было забито более 2 мячей.

⏰ 21:45

Ставка: Ничья за 3.30

Швейцария сыграла вничью в 5 из последних 8 матчей.

💥 Средний кэф – 2.19!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!