🔥 5 трендов на сегодня: ничья Швейцарии + ОЗ в Израиле. Средний кэф – 2.19!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.57 до 3.30!
Кипр – Косово
⏰ 19:00
Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.57
- Косово забивает 1 и менее мячей в 6 матчах кряду.
Израиль – Исландия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.87
- В последних 4 матчах Израиля забивают обе команды.
Сербия – Норвегия
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.78
- В каждом из последних 4 матчей Норвегии было забито 2 и менее мячей.
Словения – Швеция
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.45
- В каждом из последних 5 матчей Словении было забито более 2 мячей.
Чехия – Швейцария
⏰ 21:45
Ставка: Ничья за 3.30
- Швейцария сыграла вничью в 5 из последних 8 матчей.
💥 Средний кэф – 2.19!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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