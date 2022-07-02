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🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Оулу» + Ничья в Финляндии. Средний кэф – 2.47!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.53 до 3.38!

«Ерв» – «Хаугесунн»

⏰ 17:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.53

  • «Ерв» забивает 1 и менее мячей в 10 матчах кряду.

«ХИК» – «КуПС»

⏰ 17:00

Ставка: Ничья за 3.38

  • Последние 4 матчей между собой завершились вничью.

«Оулу» – «ВПС»

⏰ 17:00

Ставка: П1 за 3.18

  • «ВПС» проиграл в 7 из последних 9 матчей.

«Белшина» – «Арсенал» Дзержинск

⏰ 17:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.37

  • «Арсенал» не забивает в 4 последних выездных матчах.

«Динамо» Минск – «Ислочь»

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.87

  • В последних 4 матчах «Динамо» забивают обе команды. 

💥 Средний кэф – 2.47!

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