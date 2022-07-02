🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Оулу» + Ничья в Финляндии. Средний кэф – 2.47!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.53 до 3.38!
«Ерв» – «Хаугесунн»
⏰ 17:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.53
- «Ерв» забивает 1 и менее мячей в 10 матчах кряду.
«ХИК» – «КуПС»
⏰ 17:00
Ставка: Ничья за 3.38
- Последние 4 матчей между собой завершились вничью.
«Оулу» – «ВПС»
⏰ 17:00
Ставка: П1 за 3.18
- «ВПС» проиграл в 7 из последних 9 матчей.
«Белшина» – «Арсенал» Дзержинск
⏰ 17:00
Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.37
- «Арсенал» не забивает в 4 последних выездных матчах.
«Динамо» Минск – «Ислочь»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.87
- В последних 4 матчах «Динамо» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.47!
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