Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.53 до 3.38!

⏰ 17:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.53

«Ерв» забивает 1 и менее мячей в 10 матчах кряду.

⏰ 17:00

Ставка: Ничья за 3.38

Последние 4 матчей между собой завершились вничью.

⏰ 17:00

Ставка: П1 за 3.18

«ВПС» проиграл в 7 из последних 9 матчей.

⏰ 17:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.37

«Арсенал» не забивает в 4 последних выездных матчах.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.87

В последних 4 матчах «Динамо» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.47!