Третий квалификационный раунд ЛЧ стартует уже завтра. Но сегодня мы ставим на национальные чемпионаты. В России и Украине играются заключительные матчи тура. Кроме того, сегодня пройдет несколько матчей чемпионата Беларуси.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.48 до 2.80!

⏰ 18:50

Ставка: П1 за 2.06

«Динамо» Брест одержала победу над командой «Неман» в 9 из последних 11 матчей.

⏰ 19:30

Ставка: Второй тайм ИТ2Б (0.5) за 1.48

В последних 4 матчах на выезде «Заря» забивает во втором тайме.



⏰ 20:00

Ставка: Обе забьют – Да за 1.88

В последних 3 матчах, где принимает участие «Ахмат», забивают обе команды.

⏰ 20:50

Ставка: 1Х за 1.55

«Гомель» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.

⏰ 20:50

Ставка: ИТ2M (0.5) за 2.80

«Витебск» не пропускает в 4 последних домашних матчах.

💥 Средний кэф – 1.95!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!