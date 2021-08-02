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🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ-Да» в матче «Ахмат» – «Сочи» + победа «Динамо» Брест. Средний кэф – 1.95!

автор Данил Симонов

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Третий квалификационный раунд ЛЧ стартует уже завтра. Но сегодня мы ставим на национальные чемпионаты. В России и Украине играются заключительные матчи тура. Кроме того, сегодня пройдет несколько матчей чемпионата Беларуси.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.48 до 2.80!

 «Динамо» Брест – «Неман»

18:50

Ставка:  П1 за 2.06

  • «Динамо» Брест одержала победу над командой «Неман» в 9 из последних 11 матчей.

«Ингулец» – «Заря»

⏰ 19:30

Ставка:  Второй тайм ИТ2Б (0.5) за 1.48

  • В последних 4 матчах на выезде «Заря» забивает во втором тайме.

«Ахмат» – «Сочи»

⏰ 20:00

Ставка:  Обе забьют – Да за 1.88

  • В последних 3 матчах, где принимает участие «Ахмат», забивают обе команды.

«Гомель» – БАТЭ 

⏰ 20:50

Ставка:  1Х за 1.55

  • «Гомель» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.

«Витебск — Торпедо-БелАЗ»

⏰ 20:50

Ставка: ИТ2M (0.5) за 2.80

  • «Витебск» не пропускает в 4 последних домашних матчах.

💥 Средний кэф – 1.95!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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