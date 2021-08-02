🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ-Да» в матче «Ахмат» – «Сочи» + победа «Динамо» Брест. Средний кэф – 1.95!
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Третий квалификационный раунд ЛЧ стартует уже завтра. Но сегодня мы ставим на национальные чемпионаты. В России и Украине играются заключительные матчи тура. Кроме того, сегодня пройдет несколько матчей чемпионата Беларуси.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.48 до 2.80!
«Динамо» Брест – «Неман»
Ставка: П1 за 2.06
- «Динамо» Брест одержала победу над командой «Неман» в 9 из последних 11 матчей.
«Ингулец» – «Заря»
⏰ 19:30
Ставка: Второй тайм ИТ2Б (0.5) за 1.48
- В последних 4 матчах на выезде «Заря» забивает во втором тайме.
«Ахмат» – «Сочи»
Ставка: Обе забьют – Да за 1.88
- В последних 3 матчах, где принимает участие «Ахмат», забивают обе команды.
«Гомель» – БАТЭ
⏰ 20:50
Ставка: 1Х за 1.55
- «Гомель» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.
«Витебск — Торпедо-БелАЗ»
⏰ 20:50
Ставка: ИТ2M (0.5) за 2.80
- «Витебск» не пропускает в 4 последних домашних матчах.
💥 Средний кэф – 1.95!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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