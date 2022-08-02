🔥 5 трендов на сегодня: голы «Бенфики» + ничья в матче «Шерифа». Средний кэф – 2.24!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.81 до 2.86!
«Шериф» – «Виктория» Пльзень
⏰ 20:00
Ставка: Х за 2.86
- «Шериф» играет вничью в 3 из 5 последних матчей.
«Лудогорец» – «Динамо» Загреб
⏰ 20:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.44
- «Верх» пробивается в 4 из 5 последних матчей обеих команд.
«Юнион Сент-Жиллуа» – «Рейнджерс»
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.95
- «Низ» заходит в 4 из 5 последних матчей «Юниона».
«Кембридж» – «Миллуолл»
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 1.81
- «Миллуолл» побеждает в 3 из 5 последних матчей.
«Бенфика» – «Мидтьюлланд»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.17
- В последних 5 играх «Бенфика» забивает в среднем по 3,40 гола за матч.
💥 Средний кэф – 2.24!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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