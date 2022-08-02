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🔥 5 трендов на сегодня: голы «Бенфики» + ничья в матче «Шерифа». Средний кэф – 2.24!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.81 до 2.86!

«Шериф» – «Виктория» Пльзень

⏰ 20:00

Ставка: Х за 2.86

  • «Шериф» играет вничью в 3 из 5 последних матчей. 

«Лудогорец» – «Динамо» Загреб

⏰ 20:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.44

  • «Верх» пробивается в 4 из 5 последних матчей обеих команд. 

«Юнион Сент-Жиллуа» – «Рейнджерс»

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.95

  • «Низ» заходит в из последних матчей «Юниона». 

«Кембридж» – «Миллуолл»

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 1.81

  • «Миллуолл» побеждает в 3 из 5 последних матчей. 

«Бенфика» – «Мидтьюлланд»

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.17

  • В последних 5 играх «Бенфика» забивает в среднем по 3,40 гола за матч. 

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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