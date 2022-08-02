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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.81 до 2.86!

⏰ 20:00

Ставка: Х за 2.86

«Шериф» играет вничью в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 20:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.44

«Верх» пробивается в 4 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.95

«Низ» заходит в 4 из 5 последних матчей «Юниона».

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 1.81

«Миллуолл» побеждает в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.17

В последних 5 играх «Бенфика» забивает в среднем по 3,40 гола за матч.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!