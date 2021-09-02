Сегодня второй игровой день 4 тура отборочных матчей на ЧМ-22 в Катаре. Будут ли неожиданные результаты?

Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.47 до 2.15!

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 1.47

Англия одержала победу в 19 из последних 26 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.46

В каждом из последних 4 домашних матчей Италии было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2М (4) за 2.15

Германия не забивала больше 4 голов в последних 13 официальных выездных матчах.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.08

В последних 3 матчах, где принимает участие Испания, забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: Ф1 (3,5) за 1.58

Ставка сыграла в 24 из 26 последних официальных выездных матчей.

💥 Средний кэф – 1.95!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!