🔥 5 трендов на сегодня: «низ» в матче Италия – Болгария + победа Англии. Средний кэф – 1.95!
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Сегодня второй игровой день 4 тура отборочных матчей на ЧМ-22 в Катаре. Будут ли неожиданные результаты?
Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.47 до 2.15!
Венгрия – Англия
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 1.47
- Англия одержала победу в 19 из последних 26 матчей.
Италия – Болгария
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.46
- В каждом из последних 4 домашних матчей Италии было забито 2 и менее мячей.
Лихтенштейн – Германия
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2М (4) за 2.15
- Германия не забивала больше 4 голов в последних 13 официальных выездных матчах.
Швеция – Испания
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 2.08
- В последних 3 матчах, где принимает участие Испания, забивают обе команды.
Эстония – Бельгия
⏰ 21:45
Ставка: Ф1 (3,5) за 1.58
- Ставка сыграла в 24 из 26 последних официальных выездных матчей.
💥 Средний кэф – 1.95!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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