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🔥 5 трендов на сегодня: «низ» в матче Италия – Болгария + победа Англии. Средний кэф – 1.95!

автор Николай Караман

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Сегодня второй игровой день 4 тура отборочных матчей на ЧМ-22 в Катаре. Будут ли неожиданные результаты?

Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.47 до 2.15!

Венгрия – Англия

21:45

Ставка: П2 за 1.47

  • Англия одержала победу в 19 из последних 26 матчей.

Италия – Болгария

21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.46

  • В каждом из последних 4 домашних матчей Италии было забито 2 и менее мячей.

Лихтенштейн – Германия

21:45

Ставка: ИТ2М (4) за 2.15

  • Германия не забивала больше 4 голов в последних 13 официальных выездных матчах.

Швеция – Испания

21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.08

  • В последних 3 матчах, где принимает участие Испания, забивают обе команды.

Эстония – Бельгия

21:45

Ставка: Ф1 (3,5) за 1.58

  • Ставка сыграла в 24 из 26 последних официальных выездных матчей.

💥 Средний кэф – 1.95!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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