Сегодня нас ждет еще одна порция крутых матчей в европейских чемпионатах! На что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.67 до 2.09!

⏰ 22:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.90

В каждом из последних 4 домашних матчей «Тоттенхэма» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:45

Ставка: П1 за 1.72

«Лацио» одержал победу над «Удинезе» в 10 из последних 13 матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.67

В каждом из последних 6 матчей между собой на поле «Селтика» было забито более 2 мячей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.09

В последних 5 выездных матчах «Виллема» забивают обе команды.

⏰ 23:15

Ставка: Х2 за 1.89

«МЮ» не выигрывает у «Арсенала» на протяжении 6 матчей.

💥 Средний кэф – 1.85!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!