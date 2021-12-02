🔥 5 трендов на сегодня: победа «Лацио» + голы в матче «Селтика». Средний кэф – 1.85!
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Сегодня нас ждет еще одна порция крутых матчей в европейских чемпионатах! На что можно поставить?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.67 до 2.09!
«Тоттенхэм» – «Брентфорд»
⏰ 22:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.90
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Тоттенхэма» было забито более 2 мячей.
«Лацио» – «Удинезе»
⏰ 22:45
Ставка: П1 за 1.72
- «Лацио» одержал победу над «Удинезе» в 10 из последних 13 матчей.
«Селтик» – «Хартс»
⏰ 22:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.67
- В каждом из последних 6 матчей между собой на поле «Селтика» было забито более 2 мячей.
«Аякс» – «Виллем II»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.09
- В последних 5 выездных матчах «Виллема» забивают обе команды.
«МЮ» – «Арсенал»
⏰ 23:15
Ставка: Х2 за 1.89
- «МЮ» не выигрывает у «Арсенала» на протяжении 6 матчей.
💥 Средний кэф – 1.85!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Владимир Тамбов
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