Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Лацио» + голы в матче «Селтика». Средний кэф – 1.85!

автор Николай Караман

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Сегодня нас ждет еще одна порция крутых матчей в европейских чемпионатах! На что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.67 до 2.09!

«Тоттенхэм» – «Брентфорд»

22:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.90

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Тоттенхэма» было забито более 2 мячей.

«Лацио» – «Удинезе»

22:45

Ставка: П1 за 1.72

  • «Лацио» одержал победу над «Удинезе» в 10 из последних 13 матчей.

«Селтик» – «Хартс»

22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.67 

  • В каждом из последних 6 матчей между собой на поле «Селтика» было забито более 2 мячей.

«Аякс» – «Виллем II»

23:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.09

  • В последних 5 выездных матчах «Виллема» забивают обе команды.

«МЮ» – «Арсенал»

23:15

Ставка: Х2 за 1.89

  • «МЮ» не выигрывает у «Арсенала» на протяжении 6 матчей.

💥 Средний кэф – 1.85!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Владимир Тамбов
56.6% WR-3% ROI
Аякс вилем2 не уверен что обе забьют
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