🔥 5 трендов на сегодня: победа «Малаги» + голы в матче «Вильярреала». Средний кэф – 2.35!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.56 до 3.44!
«МЮ» – «Вулверхэмптон»
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.93
- Ставка проходила в 4 из 5 последних очных матчей.
«Вильярреал» – «Леванте»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.76
- В 3 последних матчах обеих команд зашла ставка «Обе забьют (да)».
«Осасуна» – «Атлетик»
⏰ 23:00
Ставка: 1Х за 1.56
- «Осасуна» не проигрывает в 3 последних очных встречах.
«Алькоркон» – «Малага»
⏰ 23:00
Ставка: П2 за 3.04
- «Алькоркон» проиграл «Малаге» в 6 из 8 последних матчей.
«Кадис» – «Севилья»
⏰ 23:15
Ставка: Ничья за 3.44
- В 3 из 5 последних домашних играх «Кадиса» была зафиксирована ничья.
💥 Средний кэф – 2.35!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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