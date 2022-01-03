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Новый тур Ла Лиги после рождественской паузы, матч в АПЛ и игры в Чемпионшипе: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.56 до 3.44!

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.93

Ставка проходила в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

В 3 последних матчах обеих команд зашла ставка «Обе забьют (да)».

⏰ 23:00

Ставка: 1Х за 1.56

«Осасуна» не проигрывает в 3 последних очных встречах.

⏰ 23:00

Ставка: П2 за 3.04

«Алькоркон» проиграл «Малаге» в 6 из 8 последних матчей.

⏰ 23:15

Ставка: Ничья за 3.44

В 3 из 5 последних домашних играх «Кадиса» была зафиксирована ничья.

💥 Средний кэф – 2.35!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!