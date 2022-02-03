Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 3.12!

⏰ 18:15

Ставка: X за 3.12

Последние 4 матча между собой завершились вничью.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.00

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Реал Сосьедада» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.50

В последних 3 матчах на поле Камеруна забивают обе команды.

⏰ 23:15

Ставка: П1 за 1.61

«Академика» проиграла в 7 из последних 9 выездных матчей.

⏰ 23:30

Ставка: П2 за 2.50

«Атлетик» проиграл «Реалу» в 6 из последних 7 матчей.

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!