Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче Кубка Африки + победа «Реала». Средний кэф – 2.34!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 3.12!

«Атромитос» – «Ламия»

18:15

Ставка: X за 3.12

  • Последние 4 матча между собой завершились вничью.

«Реал Сосьедад» – «Бетис»

22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.00

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Реал Сосьедада» было забито более 2 мячей.

Камерун – Египет

22:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.50

  • В последних 3 матчах на поле Камеруна забивают обе команды.

«Фаренсе» – «Академика»

23:15

Ставка: П1 за 1.61

  • «Академика» проиграла в 7 из последних 9 выездных матчей.

«Атлетик» – «Реал»

23:30

Ставка: П2 за 2.50

  • «Атлетик» проиграл «Реалу» в 6 из последних 7 матчей.

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Алексей Зырянов85
59.6% WR-3.87% ROI
Вы можете объяснить, почему выигрышные прогнозы на НХЛ (от 1 февраля) у меня рассчитаны возвратом?
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