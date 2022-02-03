🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче Кубка Африки + победа «Реала». Средний кэф – 2.34!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.61 до 3.12!
«Атромитос» – «Ламия»
⏰ 18:15
Ставка: X за 3.12
- Последние 4 матча между собой завершились вничью.
«Реал Сосьедад» – «Бетис»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.00
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Реал Сосьедада» было забито более 2 мячей.
Камерун – Египет
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.50
- В последних 3 матчах на поле Камеруна забивают обе команды.
«Фаренсе» – «Академика»
⏰ 23:15
Ставка: П1 за 1.61
- «Академика» проиграла в 7 из последних 9 выездных матчей.
«Атлетик» – «Реал»
⏰ 23:30
Ставка: П2 за 2.50
- «Атлетик» проиграл «Реалу» в 6 из последних 7 матчей.
💥 Средний кэф – 2.34!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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Алексей Зырянов85
59.6% WR-3.87% ROI