Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.80 до 2.70!

⏰ 20:00

Ставка: Х2 за 2.45

«Чайка» не проигрывает на протяжении 10 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: 1Х за 2.21

«АЗ» не проигрывает на протяжении 18 матчей.

⏰ 22:30

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.12

«Базель» забивает 1 и менее мячей «Санкт-Галлену» в 8 последних домашних матчах.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.80

В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 23:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.70

В каждом из последних 5 матчей «Борэм Вуд» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.26!