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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Базеля» + ОЗ в Кубке Испании. Средний кэф – 2.26!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.80 до 2.70!

«Балтика» – «Чайка»

20:00

Ставка: Х2 за 2.45

  • «Чайка» не проигрывает на протяжении 10 матчей.

«АЗ» – «Аякс»

22:00

Ставка: 1Х за 2.21

  • «АЗ» не проигрывает на протяжении 18 матчей.

«Базель» – «Санкт-Галлен»

22:30

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.12

  • «Базель» забивает 1 и менее мячей «Санкт-Галлену» в 8 последних домашних матчах.

«Бетис» – «Райо Вальекано»

23:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.80

  • В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

«Эвертон» – «Борэм Вуд»

23:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.70

  • В каждом из последних 5 матчей «Борэм Вуд» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.26!

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