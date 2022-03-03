🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Базеля» + ОЗ в Кубке Испании. Средний кэф – 2.26!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.80 до 2.70!
«Балтика» – «Чайка»
⏰ 20:00
Ставка: Х2 за 2.45
- «Чайка» не проигрывает на протяжении 10 матчей.
«АЗ» – «Аякс»
⏰ 22:00
Ставка: 1Х за 2.21
- «АЗ» не проигрывает на протяжении 18 матчей.
«Базель» – «Санкт-Галлен»
⏰ 22:30
Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.12
- «Базель» забивает 1 и менее мячей «Санкт-Галлену» в 8 последних домашних матчах.
«Бетис» – «Райо Вальекано»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.80
- В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.
«Эвертон» – «Борэм Вуд»
⏰ 23:15
Ставка: ТМ (2,5) за 2.70
- В каждом из последних 5 матчей «Борэм Вуд» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.26!
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