Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 3.42!

⏰ 16:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.76

В последних 3 выездных матчах «Наполи» забивают обе команды.

⏰ 16:30

Ставка: Второй тайм: П1 за 1.80

ЦСКА выиграл второй тайм в последних 6 матчах.

⏰ 18:30

Ставка: П1 за 2.38

«Майнц» проиграл в 6 из последних 7 выездных матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.08

В каждом из последних 4 выездных матчей «Зенита» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: Ничья за 3.42

Последние 4 выездных матча «Интера» завершились вничью.

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!