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🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Боруссии» + ОЗ в Серии А. Средний кэф – 2.29!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 3.42!

«Аталанта» – «Наполи»

16:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.76

  • В последних 3 выездных матчах «Наполи» забивают обе команды.

ЦСКА – «Урал»

16:30

Ставка: Второй тайм: П1 за 1.80

  • ЦСКА выиграл второй тайм в последних 6 матчах.

«Боруссия» М – «Майнц»

18:30

Ставка: П1 за 2.38

  • «Майнц» проиграл в 6 из последних 7 выездных матчей.

«Сочи» – «Зенит»

19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.08

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Зенита» было забито 2 и менее мячей.

«Ювентус» – «Интер»

21:45

Ставка: Ничья за 3.42

  • Последние 4 выездных матча «Интера» завершились вничью.

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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28.6% WR-6.26% ROI
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