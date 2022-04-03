🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Боруссии» + ОЗ в Серии А. Средний кэф – 2.29!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.76 до 3.42!
«Аталанта» – «Наполи»
⏰ 16:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.76
- В последних 3 выездных матчах «Наполи» забивают обе команды.
ЦСКА – «Урал»
⏰ 16:30
Ставка: Второй тайм: П1 за 1.80
- ЦСКА выиграл второй тайм в последних 6 матчах.
«Боруссия» М – «Майнц»
⏰ 18:30
Ставка: П1 за 2.38
- «Майнц» проиграл в 6 из последних 7 выездных матчей.
«Сочи» – «Зенит»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.08
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Зенита» было забито 2 и менее мячей.
«Ювентус» – «Интер»
⏰ 21:45
Ставка: Ничья за 3.42
- Последние 4 выездных матча «Интера» завершились вничью.
💥 Средний кэф – 2.29!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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