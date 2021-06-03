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🔥 4 тренда на сегодня: голы в матче Бельгии и Греции + полуфиналы молодежного ЧЕ. Средний кэф – 1.79!

автор Алексей Шабалдин

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В ожидании Евро-2020 ставим на товарищеские игры национальных сборных, а также узнаем, кто сыграет в финале молодежного Чемпионата Европы.

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.55 до 2.11!

Испания U-21 – Португалия U-21

19:00

Ставка: 1-й тайм: ИТ1М (0,5) за 1.63

  • В 10 последних матчах сборная Испании не забивала в первом тайме.

Украина – Северная Ирландия

21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.55

  • Ставка сыграла в 8 из 10 последних товарищеских играх Украины.

Бельгия – Греция 

21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.11

  • Ставка сыграла в 4 последних домашних матчах Бельгии.

Нидерланды U-21 — Германия U-21

22:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.89

  • Ставка сыграла в 5 последних матчах сборной Нидерландов U-21.

💥 Средний кэф – 1.79!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
53.4% WR-0.43% ROI
Может зайдут .
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Солтан Махсутович
49.4% WR-19.51% ROI
экспрес незайдет динамо -ирландия тотб ну и другие тоже под сомнением например бельгия может невыграть
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