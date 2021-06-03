В ожидании Евро-2020 ставим на товарищеские игры национальных сборных, а также узнаем, кто сыграет в финале молодежного Чемпионата Европы.

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.55 до 2.11!

⏰ 19:00

Ставка: 1-й тайм: ИТ1М (0,5) за 1.63

В 10 последних матчах сборная Испании не забивала в первом тайме.

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.55

Ставка сыграла в 8 из 10 последних товарищеских играх Украины.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.11

Ставка сыграла в 4 последних домашних матчах Бельгии.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.89

Ставка сыграла в 5 последних матчах сборной Нидерландов U-21.

💥 Средний кэф – 1.79!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Пишите свое мнение в комментариях!