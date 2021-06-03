🔥 4 тренда на сегодня: голы в матче Бельгии и Греции + полуфиналы молодежного ЧЕ. Средний кэф – 1.79!
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В ожидании Евро-2020 ставим на товарищеские игры национальных сборных, а также узнаем, кто сыграет в финале молодежного Чемпионата Европы.
Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.55 до 2.11!
Испания U-21 – Португалия U-21
⏰ 19:00
Ставка: 1-й тайм: ИТ1М (0,5) за 1.63
- В 10 последних матчах сборная Испании не забивала в первом тайме.
Украина – Северная Ирландия
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.55
- Ставка сыграла в 8 из 10 последних товарищеских играх Украины.
Бельгия – Греция
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 2.11
- Ставка сыграла в 4 последних домашних матчах Бельгии.
Нидерланды U-21 — Германия U-21
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.89
- Ставка сыграла в 5 последних матчах сборной Нидерландов U-21.
💥 Средний кэф – 1.79!
Зайдут ли сегодняшние тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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Дана Каримова
53.4% WR-0.43% ROI
Солтан Махсутович
49.4% WR-19.51% ROI