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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ Франции + Голы в Хорватии. Средний кэф – 2.04!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 2.73!

Казахстан – Азербайджан

17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.73

  • В каждом из последних 4 матчей Азербайджана было забито более 2 мячей.

Беларусь – Словакия

21:45

Ставка: П2 за 1.65

  • Беларусь проиграла в 6 матчах кряду.

Франция – Дания

21:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.96

  • Франция забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

Хорватия – Австрия

21:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.97

  • В последних 3 матчах Австрии забивают обе команды.

Лихтенштейн – Молдова

21:45

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.87

  • Молдова забивает 1 и менее мячей в 9 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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