🔥 5 трендов на сегодня: ИТ Франции + Голы в Хорватии. Средний кэф – 2.04!
Ставь на сегодняшние тренды с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.65 до 2.73!
Казахстан – Азербайджан
⏰ 17:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.73
- В каждом из последних 4 матчей Азербайджана было забито более 2 мячей.
Беларусь – Словакия
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 1.65
- Беларусь проиграла в 6 матчах кряду.
Франция – Дания
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.96
- Франция забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.
Хорватия – Австрия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.97
- В последних 3 матчах Австрии забивают обе команды.
Лихтенштейн – Молдова
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.87
- Молдова забивает 1 и менее мячей в 9 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.04!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.