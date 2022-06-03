Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 2.73!

⏰ 17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.73

В каждом из последних 4 матчей Азербайджана было забито более 2 мячей.

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 1.65

Беларусь проиграла в 6 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.96

Франция забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.97

В последних 3 матчах Австрии забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.87

Молдова забивает 1 и менее мячей в 9 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!