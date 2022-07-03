🔥 5 трендов на сегодня: голы «Астаны» + ничья в матче БАТЭ. Средний кэф – 2.57!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 4.45!
«Астана» – «Мактаарал»
⏰ 16:00
Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.97
- В последних 5 играх «Астана» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.
«Витебск» – «Динамо» Брест
⏰ 16:00
Ставка: П1 за 2.11
- «Витебск» побеждает в 3 из 5 последних матчей в чемпионате Беларуси.
«Нымме Калью» – «Курессааре»
⏰ 17:15
Ставка: Х2 за 2.62
- «Курессааре» не проигрывает в 5 из 7 последних игр.
БАТЭ – «Энергетик-БГУ»
⏰ 18:00
Ставка: Х за 4.45
- Ничья зафиксирована в 3 очных матчах команд кряду.
«Гомель» – «Неман»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- «Низ» заходит в 4 из 5 последних очных игр команд.
💥 Средний кэф – 2.57!
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