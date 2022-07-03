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🔥 5 трендов на сегодня: голы «Астаны» + ничья в матче БАТЭ. Средний кэф – 2.57!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 4.45!

«Астана» – «Мактаарал»

⏰ 16:00

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.97

  • В последних 5 играх «Астана» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.

«Витебск» – «Динамо» Брест

⏰ 16:00

Ставка: П1 за 2.11

  • «Витебск» побеждает в 3 из 5 последних матчей в чемпионате Беларуси. 

«Нымме Калью» – «Курессааре»

⏰ 17:15

Ставка: Х2 за 2.62

  • «Курессааре» не проигрывает в 5 из 7 последних игр.

БАТЭ – «Энергетик-БГУ»

⏰ 18:00

Ставка: Х за 4.45

  • Ничья зафиксирована в 3 очных матчах команд кряду. 

«Гомель» – «Неман»

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • «Низ» заходит в 4 из 5 последних очных игр команд. 

💥 Средний кэф – 2.57!

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