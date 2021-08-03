Третий квалификационный раунд ЛЧ стартует уже сегодня!

Мы собрали тренды к пяти главным матчам этого дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.69 до 1.85!

⏰ 20:00

Ставка: 1Х за 1.76

«Мальме» не проигрывает в 7 последних матчах.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.85

В последних 5 играх «Монако» забивает в среднем 1,80 гола за матч.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.72

«Шахтер» пропустил в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.69

За последние 3 матча ПСВ забил 8 мячей.

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

В 4 из 5 матчей «Олимпиакоса» проходил ТМ (2,5).

💥 Средний кэф – 1.74!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!