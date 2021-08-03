🔥 5 трендов на сегодня: «ИТ2Б» в матче «Спарта» Прага – «Монако» + 1Х «Мальме». Средний кэф – 1.74!
Ставьте на сегодняшние матчи вместе с фрибетом 1000 рублей от Winline!
Третий квалификационный раунд ЛЧ стартует уже сегодня!
Мы собрали тренды к пяти главным матчам этого дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.69 до 1.85!
«Мальме» – «Рейнджерс»
⏰ 20:00
Ставка: 1Х за 1.76
- «Мальме» не проигрывает в 7 последних матчах.
«Спарта» Прага – «Монако»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.85
- В последних 5 играх «Монако» забивает в среднем 1,80 гола за матч.
«Генк» – «Шахтер»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.72
- «Шахтер» пропустил в 3 из 5 последних матчей.
ПСВ – «Мидтьюлланд»
⏰ 21:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.69
- За последние 3 матча ПСВ забил 8 мячей.
«Олимпиакос» – «Лудогорец»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- В 4 из 5 матчей «Олимпиакоса» проходил ТМ (2,5).
💥 Средний кэф – 1.74!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.