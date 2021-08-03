Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: «ИТ2Б» в матче «Спарта» Прага – «Монако» + 1Х «Мальме». Средний кэф – 1.74!

автор Данила Карзанов

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Третий квалификационный раунд ЛЧ стартует уже сегодня! 

Мы собрали тренды к пяти главным матчам этого дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.69 до 1.85!

«Мальме» – «Рейнджерс»

20:00

Ставка: 1Х за 1.76

  • «Мальме» не проигрывает в 7 последних матчах.

«Спарта» Прага – «Монако»

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.85

  • В последних 5 играх «Монако» забивает в среднем 1,80 гола за матч.

«Генк» – «Шахтер»

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.72

  • «Шахтер» пропустил в 3 из 5 последних матчей.

ПСВ – «Мидтьюлланд»

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.69

  • За последние 3 матча ПСВ забил 8 мячей. 

«Олимпиакос» – «Лудогорец»

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • В 4 из 5 матчей «Олимпиакоса» проходил ТМ (2,5). 

💥 Средний кэф – 1.74!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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