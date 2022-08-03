🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в матче «Динамо» + голы в Азербайджане. Средний кэф – 2.78!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.78 до 4.20!
«Карабах» – «Ференцварош»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.19
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Карабаха» было забито более 2 мячей.
«Маккаби» Хайфа – «Аполлон»
⏰ 20:00
Ставка: Х за 4.20
- «Аполлон» сыграл вничью в 8 из последних 13 матчей.
«Динамо» Киев – «Штурм»
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.78
- В каждом из последних 4 матчей «Динамо» Киев было забито 2 и менее мячей.
«ДАК» – «Стяуа»
⏰ 21:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.73
- «ДАК» забивает более 1 мяча в 9 последних домашних матчах.
«Црвена Звезда» – «Пюник»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 3.04
- В последних 3 выездных матчах «Пюника» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.78!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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