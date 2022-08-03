Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 4.20!

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.19

В каждом из последних 4 домашних матчей «Карабаха» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:00

Ставка: Х за 4.20

«Аполлон» сыграл вничью в 8 из последних 13 матчей.

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

В каждом из последних 4 матчей «Динамо» Киев было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.73

«ДАК» забивает более 1 мяча в 9 последних домашних матчах.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 3.04

В последних 3 выездных матчах «Пюника» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.78!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!