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🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в матче «Динамо» + голы в Азербайджане. Средний кэф – 2.78!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 4.20!

«Карабах» – «Ференцварош»

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.19

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Карабаха» было забито более 2 мячей.

«Маккаби» Хайфа – «Аполлон»

⏰ 20:00

Ставка: Х за 4.20

  • «Аполлон» сыграл вничью в 8 из последних 13 матчей.

«Динамо» Киев – «Штурм»

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

  • В каждом из последних 4 матчей «Динамо» Киев было забито 2 и менее мячей.

«ДАК» – «Стяуа»

⏰ 21:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.73

  • «ДАК» забивает более 1 мяча в 9 последних домашних матчах.

«Црвена Звезда» – «Пюник»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 3.04

  • В последних 3 выездных матчах «Пюника» забивают обе команды. 

💥 Средний кэф – 2.78!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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