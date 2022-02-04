Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 4.30!

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.90

«Коньяспор» победил в 6 из последних 7 матчей.

⏰ 22:30

Ставка: П1 за 2.25

«Бохум» проиграл в 8 из последних 10 выездных матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.62

В каждом из последних 5 выездных матчей «Леванте» было забито более 2 мячей.

⏰ 23:00

Ставка: Х за 4.30

«Анжер» сыграл вничью в 7 из последних 10 выездных матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.45

«Бургос» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

💥 Средний кэф – 2.70!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!