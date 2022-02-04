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🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Леванте» + победа «Герты». Средний кэф – 2.70!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 4.30!

«Коньяспор» – «Гиресунспор»

20:00

Ставка: П1 за 1.90

  • «Коньяспор» победил в 6 из последних 7 матчей.

«Герта» – «Бохум»

22:30

Ставка: П1 за 2.25

  • «Бохум» проиграл в 8 из последних 10 выездных матчей.

«Хетафе» – «Леванте»

23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.62

  • В каждом из последних 5 выездных матчей «Леванте» было забито более 2 мячей.

«Марсель» – «Анжер»

23:00

Ставка: Х за 4.30

  • «Анжер» сыграл вничью в 7 из последних 10 выездных матчей.

«Бургос» – «Алькоркон»

23:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.45

  • «Бургос» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

💥 Средний кэф – 2.70!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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32.9% WR-6.77% ROI
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