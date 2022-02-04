🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Леванте» + победа «Герты». Средний кэф – 2.70!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.90 до 4.30!
«Коньяспор» – «Гиресунспор»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 1.90
- «Коньяспор» победил в 6 из последних 7 матчей.
«Герта» – «Бохум»
⏰ 22:30
Ставка: П1 за 2.25
- «Бохум» проиграл в 8 из последних 10 выездных матчей.
«Хетафе» – «Леванте»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.62
- В каждом из последних 5 выездных матчей «Леванте» было забито более 2 мячей.
«Марсель» – «Анжер»
⏰ 23:00
Ставка: Х за 4.30
- «Анжер» сыграл вничью в 7 из последних 10 выездных матчей.
«Бургос» – «Алькоркон»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.45
- «Бургос» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.
💥 Средний кэф – 2.70!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дима Сизонов
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