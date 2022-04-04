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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.59 до 3.38!

⏰ 19:30

Ставка: Х за 3.38

В 4 из 5 последних матчей «Дженоа» зафиксирована ничья.

⏰ 20:30

Ставка: 1Х за 1.59

«Хатайспор» не проигрывает в 4 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: Ф1 (-1,5) за 2.17

Ставка заходит в 3 из 5 последних очных игр команд.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.77

ОЗ (нет) проходит в 4 из 5 последних матчей «Реал Сосьедада».

⏰ 22:15

Ставка: ТБ (2,5) за 1.72

«Верх» пробивается в 3 последних очных встречах команд.

💥 Средний кэф – 2.12!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!