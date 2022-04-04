🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче «Дженоа» + ТБ «Порту». Средний кэф – 2.12!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.59 до 3.38!
«Верона» – «Дженоа»
⏰ 19:30
Ставка: Х за 3.38
- В 4 из 5 последних матчей «Дженоа» зафиксирована ничья.
«Хатайспор» – «Адана Демирспор»
⏰ 20:30
Ставка: 1Х за 1.59
- «Хатайспор» не проигрывает в 4 матчах кряду.
«Милан» – «Болонья»
⏰ 21:45
Ставка: Ф1 (-1,5) за 2.17
- Ставка заходит в 3 из 5 последних очных игр команд.
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.77
- ОЗ (нет) проходит в 4 из 5 последних матчей «Реал Сосьедада».
«Порту» – «Санта-Клара»
⏰ 22:15
Ставка: ТБ (2,5) за 1.72
- «Верх» пробивается в 3 последних очных встречах команд.
💥 Средний кэф – 2.12!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Алексей Гулин1
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