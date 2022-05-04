🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Ференцвароша» + голы в РПЛ. Средний кэф – 2.42!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.65 до 3.40!
«МТК» – «Академия Пушкаша»
⏰ 18:00
Ставка: Х за 3.40
- «Академия Пушкаша» сыграла вничью в 5 из последних 6 матчей.
«Краснодар» – «Локомотив»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.87
- В каждом из последних 4 матчей «Локомотива» было забито более 2 мячей.
«ПАОК» – «Олимпиакос»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.65
- В каждом из последних 4 домашних матчей «ПАОКа» было забито 2 и менее мячей.
«Ференцварош» – «Залаэгерсег»
⏰ 19:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.94
- В последних 3 матчах «Ференцвароша» забивают обе команды.
«Реал» – «Ман Сити»
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 3.26
- «Реал» одержал победу в 14 из последних 18 домашних матчей.
💥 Средний кэф – 2.42!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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