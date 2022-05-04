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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Ференцвароша» + голы в РПЛ. Средний кэф – 2.42!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 3.40!

«МТК» – «Академия Пушкаша»

18:00

Ставка: Х за 3.40

  • «Академия Пушкаша» сыграла вничью в 5 из последних 6 матчей.

«Краснодар» – «Локомотив»

19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.87

  • В каждом из последних 4 матчей «Локомотива» было забито более 2 мячей.

«ПАОК» – «Олимпиакос»

19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.65

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «ПАОКа» было забито 2 и менее мячей.

«Ференцварош» – «Залаэгерсег»

19:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.94

  • В последних 3 матчах «Ференцвароша» забивают обе команды.

«Реал» – «Ман Сити»

22:00

Ставка: П1 за 3.26

  • «Реал» одержал победу в 14 из последних 18 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 2.42!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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