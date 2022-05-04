Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 3.40!

⏰ 18:00

Ставка: Х за 3.40

«Академия Пушкаша» сыграла вничью в 5 из последних 6 матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.87

В каждом из последних 4 матчей «Локомотива» было забито более 2 мячей.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.65

В каждом из последних 4 домашних матчей «ПАОКа» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.94

В последних 3 матчах «Ференцвароша» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 3.26

«Реал» одержал победу в 14 из последних 18 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 2.42!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!