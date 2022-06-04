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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.51 до 3.69!

⏰ 16:00

Ставка: ИТ2Б (2) за 3.69

В последних 5 играх Армения пропускает в среднем по 3,80 гола за матч.

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.41

«Верх» пробивается в 3 очных матчах сборных кряду.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.51

«Низ» заходит в 3 из 5 последних игр Литвы.

⏰ 21:45

Ставка: Ф2 (2,5) за 1.80

Ставка сыграла в 5 последних встречах Фарерских о-вов.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (нет) за 1.72

Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей сборной Румынии.

💥 Средний кэф – 2.22!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!