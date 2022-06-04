Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: верх» в матче Финляндии + голы Ирландии. Средний кэф – 2.22!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.51 до 3.69!

Армения – Ирландия

⏰ 16:00

Ставка: ИТ2Б (2) за 3.69

  • В последних 5 играх Армения пропускает в среднем по 3,80 гола за матч.

Финляндия – Босния и Герцеговина

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.41

  • «Верх» пробивается в 3 очных матчах сборных кряду. 

Литва – Люксембург

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.51

  • «Низ» заходит в 3 из 5 последних игр Литвы. 

Турция – Фарерские о-ва

⏰ 21:45

Ставка: Ф2 (2,5) за 1.80

  • Ставка сыграла в 5 последних встречах Фарерских о-вов. 

Черногория – Румыния

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (нет) за 1.72

  • Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей сборной Румынии. 

💥 Средний кэф – 2.22!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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