🔥 5 трендов на сегодня: верх» в матче Финляндии + голы Ирландии. Средний кэф – 2.22!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.51 до 3.69!
Армения – Ирландия
⏰ 16:00
Ставка: ИТ2Б (2) за 3.69
- В последних 5 играх Армения пропускает в среднем по 3,80 гола за матч.
Финляндия – Босния и Герцеговина
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.41
- «Верх» пробивается в 3 очных матчах сборных кряду.
Литва – Люксембург
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.51
- «Низ» заходит в 3 из 5 последних игр Литвы.
Турция – Фарерские о-ва
⏰ 21:45
Ставка: Ф2 (2,5) за 1.80
- Ставка сыграла в 5 последних встречах Фарерских о-вов.
Черногория – Румыния
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (нет) за 1.72
- Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей сборной Румынии.
💥 Средний кэф – 2.22!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Андрей Аракелян1
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