Топ-3 тренда на чемпионат Беларуси: ничья за 3.90 и «верх» во втором тайме за 4.40
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Сегодня пройдут матчи в Чемпионате Беларуси. Мы собрали тренды ко всем воскресным играм 15 тура!
❗️ Кэфы от 1.65 до 4.40!
«Витебск» – БАТЭ
⏰ 16:00
Ставка: 2-й тайм ТБ (2,5) за 4.40
- Ставка заходила в двух последних матчах «Витебска».
«Динамо» Минск – «Славия» Мозырь
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.65
- Ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних матчей «Славии» Мозырь.
«Динамо» Брест – «Рух» Брест
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.90
- «Динамо» Брест три матча подряд играет вничью.
🤩 Средний кэф – 3.32!
Зайдут ли тренды? Напиши в комментариях!
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