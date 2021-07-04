Betting Insider

Топ-3 тренда на чемпионат Беларуси: ничья за 3.90 и «верх» во втором тайме за 4.40

автор Амиль Гусейнов

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Сегодня пройдут матчи в Чемпионате Беларуси. Мы собрали тренды ко всем воскресным играм 15 тура!

❗️ Кэфы от 1.65 до 4.40!

«Витебск» – БАТЭ

⏰ 16:00

Ставка: 2-й тайм ТБ (2,5) за 4.40

  • Ставка заходила в двух последних матчах «Витебска».

«Динамо» Минск – «Славия» Мозырь

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.65

  • Ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних матчей «Славии» Мозырь.

«Динамо» Брест – «Рух» Брест

20:00

Ставка: Ничья за 3.90

  • «Динамо» Брест три матча подряд играет вничью.

🤩 Средний кэф – 3.32!

Зайдут ли тренды? Напиши в комментариях!

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