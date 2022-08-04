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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.85 до 3.26!

⏰ 18:30

Ставка: Х за 3.26

Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей АЕК Ларнака.

⏰ 19:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.85

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 20:00

Ставка: 1Х за 1.92

«Шахтер» Солигорск непобедим в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 21:15

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.62

В последних 5 играх ХИК пропускает в среднем по 1,80 гола за матч.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.87

Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Шкупи».

💥 Средний кэф – 2.30!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!