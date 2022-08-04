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🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «Андерлехта» + голы «Марибора». Средний кэф – 2.30!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.85 до 3.26!

АЕК Ларнака – «Партизан»

⏰ 18:30

Ставка: Х за 3.26

  • Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей АЕК Ларнака.

«Пайде» – «Андерлехт»

⏰ 19:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.85

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

«Шахтер» Солигорск – «ЧФР»

⏰ 20:00

Ставка: 1Х за 1.92

  • «Шахтер» Солигорск непобедим в 4 из 5 последних матчей. 

«Марибор» – ХИК

⏰ 21:15

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.62

  • В последних 5 играх ХИК пропускает в среднем по 1,80 гола за матч.

«Шэмрок Роверс» – «Шкупи»

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.87

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Шкупи».  

💥 Средний кэф – 2.30!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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