🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «Андерлехта» + голы «Марибора». Средний кэф – 2.30!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.85 до 3.26!
АЕК Ларнака – «Партизан»
⏰ 18:30
Ставка: Х за 3.26
- Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей АЕК Ларнака.
«Пайде» – «Андерлехт»
⏰ 19:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.85
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
«Шахтер» Солигорск – «ЧФР»
⏰ 20:00
Ставка: 1Х за 1.92
- «Шахтер» Солигорск непобедим в 4 из 5 последних матчей.
«Марибор» – ХИК
⏰ 21:15
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.62
- В последних 5 играх ХИК пропускает в среднем по 1,80 гола за матч.
«Шэмрок Роверс» – «Шкупи»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.87
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Шкупи».
💥 Средний кэф – 2.30!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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