Начинаем выходные с анализа игр субботы! На что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.70 до 3.58!

⏰ 16:00

Ставка: Ничья за 3.58

«Вильярреал» сыграл вничью в 5 из последних 7 выездных матчей.

⏰ 17:00

Ставка: П1 за 1.97

«Ахмат» проиграл в 5 из последних 7 выездных матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.03

В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Ромы» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.50

В последних 3 выездных матчах «Мальорки» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: П2 за 1.70

«ПСЖ» одержал победу в 13 из последних 16 матчей.

💥 Средний кэф – 2.36!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!