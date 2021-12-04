Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «ПСЖ» + голы в матче «Атлетико». Средний кэф – 2.36!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.70 до 3.58!

«Севилья» – «Вильярреал»

16:00

Ставка: Ничья за 3.58

  • «Вильярреал» сыграл вничью в 5 из последних 7 выездных матчей.

«Спартак» – «Ахмат»

17:00

Ставка: П1 за 1.97

  • «Ахмат» проиграл в 5 из последних 7 выездных матчей.

«Рома» – «Интер»

20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.03 

  • В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Ромы» было забито более 2 мячей.

«Атлетико» – «Мальорка»

20:30

Ставка: ОЗ: Да за 2.50

  • В последних 3 выездных матчах «Мальорки» забивают обе команды.

«Ланс» – «ПСЖ»

23:00

Ставка: П2 за 1.70

  • «ПСЖ» одержал победу в 13 из последних 16 матчей.

💥 Средний кэф – 2.36!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Константин Быкадоров1
0% WR0% ROI
все пройдет
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