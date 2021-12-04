🔥 5 трендов на сегодня: победа «ПСЖ» + голы в матче «Атлетико». Средний кэф – 2.36!
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Начинаем выходные с анализа игр субботы! На что можно поставить?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.70 до 3.58!
«Севилья» – «Вильярреал»
⏰ 16:00
Ставка: Ничья за 3.58
- «Вильярреал» сыграл вничью в 5 из последних 7 выездных матчей.
«Спартак» – «Ахмат»
⏰ 17:00
Ставка: П1 за 1.97
- «Ахмат» проиграл в 5 из последних 7 выездных матчей.
«Рома» – «Интер»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.03
- В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Ромы» было забито более 2 мячей.
«Атлетико» – «Мальорка»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ: Да за 2.50
- В последних 3 выездных матчах «Мальорки» забивают обе команды.
«Ланс» – «ПСЖ»
⏰ 23:00
Ставка: П2 за 1.70
- «ПСЖ» одержал победу в 13 из последних 16 матчей.
💥 Средний кэф – 2.36!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Константин Быкадоров1
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