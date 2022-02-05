Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.84 до 3.05!

⏰ 17:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.11

В каждом из последних 4 матчей «Штутгарта» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.84

«Интер» победил «Милан» в 7 из последних 10 матчей.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.89

В последних 3 выездных матчах «Уотфорда» забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 3.05

«Фиорентина» проиграла «Лацио» в 11 из последних 15 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: Х2 за 1.92

«Лион» не проигрывает на протяжении 7 матчей.

💥 Средний кэф – 2.16!