Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Бернли» + победа «Интера». Средний кэф – 2.16!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.84 до 3.05!

«Штутгарт» – «Айнтрахт» Ф

17:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.11

  • В каждом из последних 4 матчей «Штутгарта» было забито 2 и менее мячей.

«Интер» – «Милан»

20:00

Ставка: П1 за 1.84

  • «Интер» победил «Милан» в 7 из последних 10 матчей.

«Бернли» – «Уотфорд»

21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.89

  • В последних 3 выездных матчах «Уотфорда» забивают обе команды.

«Фиорентина» – «Лацио»

22:45

Ставка: П2 за 3.05

  • «Фиорентина» проиграла «Лацио» в 11 из последних 15 матчей.

«Монако» – «Лион»

23:00

Ставка: Х2 за 1.92

  • «Лион» не проигрывает на протяжении 7 матчей.

💥 Средний кэф – 2.16!

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Ринат Айдосов
0% WR0% ROI
фиорентина опосян
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