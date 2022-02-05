🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Бернли» + победа «Интера». Средний кэф – 2.16!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.84 до 3.05!
«Штутгарт» – «Айнтрахт» Ф
⏰ 17:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.11
- В каждом из последних 4 матчей «Штутгарта» было забито 2 и менее мячей.
«Интер» – «Милан»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 1.84
- «Интер» победил «Милан» в 7 из последних 10 матчей.
«Бернли» – «Уотфорд»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.89
- В последних 3 выездных матчах «Уотфорда» забивают обе команды.
«Фиорентина» – «Лацио»
⏰ 22:45
Ставка: П2 за 3.05
- «Фиорентина» проиграла «Лацио» в 11 из последних 15 матчей.
«Монако» – «Лион»
⏰ 23:00
Ставка: Х2 за 1.92
- «Лион» не проигрывает на протяжении 7 матчей.
💥 Средний кэф – 2.16!
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Ринат Айдосов
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