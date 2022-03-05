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🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Аталанты» + ОЗ в АПЛ. Средний кэф – 2.22!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.87 до 2.80!

«Бернли» – «Челси»

18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.11

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Бернли» было забито более 2 мячей.

ЦСКА – «Нижний Новгород»

19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.87

  • В каждом из последних 5 матчей ЦСКА было забито 2 и менее мячей.

«Рома» – «Аталанта»

20:00

Ставка: П2 за 2.80

  • «Аталанта» одержала победу в 9 из последних 13 выездных матчей.

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»

20:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.88

  • В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

«Реал» – «Реал Сосьедад»

23:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.44

  • «Реал» не пропускает в 4 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.22!

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