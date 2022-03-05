🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Аталанты» + ОЗ в АПЛ. Средний кэф – 2.22!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.87 до 2.80!
«Бернли» – «Челси»
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.11
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Бернли» было забито более 2 мячей.
ЦСКА – «Нижний Новгород»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.87
- В каждом из последних 5 матчей ЦСКА было забито 2 и менее мячей.
«Рома» – «Аталанта»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 2.80
- «Аталанта» одержала победу в 9 из последних 13 выездных матчей.
«Ливерпуль» – «Вест Хэм»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.88
- В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.
«Реал» – «Реал Сосьедад»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.44
- «Реал» не пропускает в 4 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.22!
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