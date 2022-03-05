Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.87 до 2.80!

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.11

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Бернли» было забито более 2 мячей.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.87

В каждом из последних 5 матчей ЦСКА было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 2.80

«Аталанта» одержала победу в 9 из последних 13 выездных матчей.

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.88

В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.44

«Реал» не пропускает в 4 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.22!