Betting Insider

3 тренда на сегодня: «Челси» стремится в финал ЛЧ и «Спортинг» в шаге от чемпионства. Кэфы от 1.47 до 1.90!

автор Алексей Шабалдин

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Сегодня проходит заключительный матч 1/2 ЛЧ и топовые игры в чемпионатах Греции и Португалии. Мы собрали тренды к главным событиям дня!

Кэфы от 1.47 до 1.90!

«АЕК» — «ПАОК»

⏰ 21:30

Ставка: Х2 за 1.47

  • «ПАОК» не проигрывает четыре игры подряд

«Челси» — «Реал»

⏰ 22:00

Ставка: ИТМ2 (2,5) ЖК – 1.90

  • «Реал» получал максимум две ЖК в 8-ми последних выездах в ЛЧ.

«Риу Аве» — «Спортинг»

⏰ 23:15 

Ставка: П2 за 1.72

  • «Спортинг» непобедим в 19 последних матчах

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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