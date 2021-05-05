3 тренда на сегодня: «Челси» стремится в финал ЛЧ и «Спортинг» в шаге от чемпионства. Кэфы от 1.47 до 1.90!
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Сегодня проходит заключительный матч 1/2 ЛЧ и топовые игры в чемпионатах Греции и Португалии. Мы собрали тренды к главным событиям дня!
Кэфы от 1.47 до 1.90!
⏰ 21:30
Ставка: Х2 за 1.47
- «ПАОК» не проигрывает четыре игры подряд
«Челси» — «Реал»
⏰ 22:00
Ставка: ИТМ2 (2,5) ЖК – 1.90
- «Реал» получал максимум две ЖК в 8-ми последних выездах в ЛЧ.
«Риу Аве» — «Спортинг»
⏰ 23:15
Ставка: П2 за 1.72
- «Спортинг» непобедим в 19 последних матчах
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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