Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.82 до 2.74!

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.82

В последних 4 матчах «Салернитаны» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: П2 за 2.06

«Лейпциг» победил в 5 из последних 7 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 2.74

«Вест Хэм» проиграл в 6 из последних 7 выездных матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.34

«Фейеноорд» забивает более 1 мяча в 11 матчах кряду.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.82

В последних 6 выездных матчах «Лестера» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.15!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!