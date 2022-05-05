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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Салернитаны» + победа «Айнтрахта». Средний кэф – 2.15!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.82 до 2.74!

«Салернитана» – «Венеция»

19:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.82

  • В последних 4 матчах «Салернитаны» забивают обе команды.

«Рейнджерс» – «Лейпциг»

22:00

Ставка: П2 за 2.06

  • «Лейпциг» победил в 5 из последних 7 матчей.

«Айнтрахт» – «Вест Хэм»

22:00

Ставка: П1 за 2.74

  • «Вест Хэм» проиграл в 6 из последних 7 выездных матчей.

«Марсель» – «Фейеноорд»

22:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.34

  • «Фейеноорд» забивает более 1 мяча в 11 матчах кряду.

«Рома» – «Лестер»

22:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.82

  • В последних 6 выездных матчах «Лестера» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.15!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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levinmihail80634
46.7% WR-7.43% ROI
нет
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