🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Салернитаны» + победа «Айнтрахта». Средний кэф – 2.15!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.82 до 2.74!
«Салернитана» – «Венеция»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.82
- В последних 4 матчах «Салернитаны» забивают обе команды.
«Рейнджерс» – «Лейпциг»
⏰ 22:00
Ставка: П2 за 2.06
- «Лейпциг» победил в 5 из последних 7 матчей.
«Айнтрахт» – «Вест Хэм»
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 2.74
- «Вест Хэм» проиграл в 6 из последних 7 выездных матчей.
«Марсель» – «Фейеноорд»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.34
- «Фейеноорд» забивает более 1 мяча в 11 матчах кряду.
«Рома» – «Лестер»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.82
- В последних 6 выездных матчах «Лестера» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.15!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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levinmihail80634
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