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💥 4 тренда на сегодня: Армения не проиграет Швеции + ОЗ у сборной России. Кэфы от 1.55 до 3.48!

автор Алексей Шабалдин

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До Евро-2020 осталось 6 дней! А пока что команды готовятся к турниру в товарищеских матчах.

Мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.55 до 3.48!

Россия – Болгария

🕒 18:00

Ставка: Обе забьют (да) за 2.18

  •  У Сборной России эта ставка заходила в 4-х последних матчах.

Уэльс – Албания

🕒 19:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.55

  • Ставка заходила в трех последних матчах обеих команд.

Швеция – Армения

🕒 21:45

Ставка: Х2 за 3.48

  • Сборная Армении непобедима в 9-ти последних матчах.

Черногория – Израиль

🕒 21:45

Ставка: ТМ (1,5) за 2.81

  • Ставка заходила в двух последних матчах сборной Черногории.

💥 Средний кэф – 2.51!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Пишите свое мнение в комментариях!


Комментарии
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Адаменко Денис
50% WR-0.19% ROI
Армения проиграет
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
52.5% WR0.46% ROI
я так не думаю 😉
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Дана Каримова
53.2% WR-1.37% ROI
Может зайдут Япоюеда Россия , Уельс победа , Шведцыя п .и Сербия‐ Черногория п. или ничья .
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