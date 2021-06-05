💥 4 тренда на сегодня: Армения не проиграет Швеции + ОЗ у сборной России. Кэфы от 1.55 до 3.48!
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До Евро-2020 осталось 6 дней! А пока что команды готовятся к турниру в товарищеских матчах.
Мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.55 до 3.48!
Россия – Болгария
🕒 18:00
Ставка: Обе забьют (да) за 2.18
- У Сборной России эта ставка заходила в 4-х последних матчах.
Уэльс – Албания
🕒 19:00
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.55
- Ставка заходила в трех последних матчах обеих команд.
Швеция – Армения
🕒 21:45
Ставка: Х2 за 3.48
- Сборная Армении непобедима в 9-ти последних матчах.
Черногория – Израиль
🕒 21:45
Ставка: ТМ (1,5) за 2.81
- Ставка заходила в двух последних матчах сборной Черногории.
💥 Средний кэф – 2.51!
Зайдут ли сегодняшние тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Адаменко Денис
50% WR-0.19% ROI
⚽️Татьяна Васильевна⚽️
52.5% WR0.46% ROI
Дана Каримова
53.2% WR-1.37% ROI