Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.86 до 3.54!

⏰ 16:00

Ставка: 1Х за 3.54

Мальта не выигрывает на протяжении 6 матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ2М (2,5) за 2.09

Македонцы не забивали больше 2 голов в 19 из 22 последних официальных выездных игр.

⏰ 21:45

Ставка: П1 за 2.50

Швеция победила в 5 из последних 7 домашних матчей.

⏰ 21:45

Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.86

В последних 4 домашних матчах Португалия забивает в первом тайме.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.32

Обе команды забивали в 12 из 16 последних официальных домашних матчей Сербии.

💥 Средний кэф – 2.46!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!