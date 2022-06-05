🔥 5 трендов на сегодня: победа Швеции + голы в Сербии. Средний кэф – 2.46!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.86 до 3.54!
Сан-Марино – Мальта
⏰ 16:00
Ставка: 1Х за 3.54
- Мальта не выигрывает на протяжении 6 матчей.
Гибралтар – Северная Македония
⏰ 19:00
Ставка: ИТ2М (2,5) за 2.09
- Македонцы не забивали больше 2 голов в 19 из 22 последних официальных выездных игр.
Швеция – Норвегия
⏰ 21:45
Ставка: П1 за 2.50
- Швеция победила в 5 из последних 7 домашних матчей.
Португалия – Швейцария
⏰ 21:45
Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.86
- В последних 4 домашних матчах Португалия забивает в первом тайме.
Сербия – Словения
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 2.32
- Обе команды забивали в 12 из 16 последних официальных домашних матчей Сербии.
💥 Средний кэф – 2.46!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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