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🔥 5 трендов на сегодня: победа Швеции + голы в Сербии. Средний кэф – 2.46!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.86 до 3.54!

Сан-Марино – Мальта

16:00

Ставка: 1Х за 3.54

  • Мальта не выигрывает на протяжении 6 матчей.

Гибралтар – Северная Македония

19:00

Ставка: ИТ2М (2,5) за 2.09

  • Македонцы не забивали больше 2 голов в 19 из 22 последних официальных выездных игр.

Швеция – Норвегия

21:45

Ставка: П1 за 2.50

  • Швеция победила в 5 из последних 7 домашних матчей.

Португалия – Швейцария

21:45

Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.86

  • В последних 4 домашних матчах Португалия забивает в первом тайме.

Сербия – Словения

21:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.32

  • Обе команды забивали в 12 из 16 последних официальных домашних матчей Сербии.

💥 Средний кэф – 2.46!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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