Betting Insider

🔥 3 тренда на сегодня: ничья в матче «Гетеборг» – «Эльфсборг» + гол «Юргордена». Средний кэф – 2.14!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.46 до 3.00!

«Юргорден» – «Эребру»

20:00

Ставка: «Юргорден» забьет в первом тайме за 1.46

  • В последних 6 матчах «Юргорден» забивает «Эребру» в первом тайме.

«Гетеборг» – «Эльфсборг»

20:00

Ставка: Ничья за 3.00

  • «Гетеборг» сыграл вничью 5 из последних 6 матчей.

«Кристиансунд» – «Бранн»

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.98

  • «Бранн» потерпел поражение в 8 из последних 10 матчей на выезде.

💥 Средний кэф – 2.14!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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