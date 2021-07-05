Пока Евро-2020 взяло небольшую паузу, снова ставим на национальные чемпионаты!

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.46 до 3.00!

⏰ 20:00

Ставка: «Юргорден» забьет в первом тайме за 1.46

В последних 6 матчах «Юргорден» забивает «Эребру» в первом тайме.

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.00

«Гетеборг» сыграл вничью 5 из последних 6 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.98

«Бранн» потерпел поражение в 8 из последних 10 матчей на выезде.

💥 Средний кэф – 2.14!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!