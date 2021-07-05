🔥 3 тренда на сегодня: ничья в матче «Гетеборг» – «Эльфсборг» + гол «Юргордена». Средний кэф – 2.14!
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❗️ Кэфы от 1.46 до 3.00!
«Юргорден» – «Эребру»
⏰ 20:00
Ставка: «Юргорден» забьет в первом тайме за 1.46
- В последних 6 матчах «Юргорден» забивает «Эребру» в первом тайме.
«Гетеборг» – «Эльфсборг»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.00
- «Гетеборг» сыграл вничью 5 из последних 6 матчей.
«Кристиансунд» – «Бранн»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 1.98
- «Бранн» потерпел поражение в 8 из последних 10 матчей на выезде.
💥 Средний кэф – 2.14!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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