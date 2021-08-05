Третий квалификационный раунд ЛЕ стартует уже сегодня! Также мы увидим игры «Сочи» и «Рубина» в отборочных матчах Лиги Конференций.

Мы собрали тренды к пяти главным матчам этого дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.71 до 2.35!

⏰ 17:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.71

В 3 из 5 последних игр «Кайрата» проходила ставка «Обе забьют (нет)».

⏰ 18:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.03

В последних 5 играх «Селтик» забивает по 1,00 голу за матч.

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 2.35

«Сочи» побеждает в 4 из 5 последних играх.

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.77

В 5 последних матчах «Галатасарая» проходил ТБ (2,5).

⏰ 22:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.86

«Рубин» не пропускает два матча подряд.

💥 Средний кэф – 1.94!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!