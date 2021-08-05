🔥 5 трендов на сегодня: «ТБ (2,5)» в матче «Галатасарай» – «Сент-Джонстон» + П1 «Сочи». Средний кэф – 1.94!
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Третий квалификационный раунд ЛЕ стартует уже сегодня! Также мы увидим игры «Сочи» и «Рубина» в отборочных матчах Лиги Конференций.
Мы собрали тренды к пяти главным матчам этого дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.71 до 2.35!
«Кайрат» – «Алашкерт»
⏰ 17:00
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.71
- В 3 из 5 последних игр «Кайрата» проходила ставка «Обе забьют (нет)».
«Яблонец» – «Селтик»
⏰ 18:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.03
- В последних 5 играх «Селтик» забивает по 1,00 голу за матч.
«Сочи» – «Партизан»
⏰ 19:00
Ставка: П1 за 2.35
- «Сочи» побеждает в 4 из 5 последних играх.
«Галатасарай» – «Сент-Джонстон»
⏰ 21:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.77
- В 5 последних матчах «Галатасарая» проходил ТБ (2,5).
«Ракув» – «Рубин»
⏰ 22:00
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.86
- «Рубин» не пропускает два матча подряд.
💥 Средний кэф – 1.94!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
52.3% WR-5.35% ROI