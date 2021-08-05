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🔥 5 трендов на сегодня: «ТБ (2,5)» в матче «Галатасарай» – «Сент-Джонстон» + П1 «Сочи». Средний кэф – 1.94!

автор Данила Карзанов

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Третий квалификационный раунд ЛЕ стартует уже сегодня! Также мы увидим игры «Сочи» и «Рубина» в отборочных матчах Лиги Конференций.

Мы собрали тренды к пяти главным матчам этого дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.71 до 2.35!

«Кайрат» – «Алашкерт»

⏰ 17:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.71

  • В 3 из 5 последних игр «Кайрата» проходила ставка «Обе забьют (нет)».

«Яблонец» – «Селтик»

⏰ 18:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.03

  • В последних 5 играх «Селтик» забивает по 1,00 голу за матч.

«Сочи» – «Партизан»

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 2.35

  •  «Сочи» побеждает в 4 из 5 последних играх.

«Галатасарай» – «Сент-Джонстон»

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.77

  • В 5 последних матчах «Галатасарая» проходил ТБ (2,5).

«Ракув» – «Рубин»

⏰ 22:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.86

  • «Рубин» не пропускает два матча подряд.

💥 Средний кэф – 1.94!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
52.3% WR-5.35% ROI
В принципе зайдут .
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