🔥 5 трендов на сегодня: голы «Бенфики» + ничья в матче «Бирмингема». Средний кэф – 2.12!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.74 до 3.20!
«Херенвен» – «Спарта»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.86
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей команд.
«Легия» – «Пяст»
⏰ 21:30
Ставка: Х2 за 1.90
- «Пяст» непобедим в 4 из 5 последних личных встреч.
«Бирмингем» – «Хаддерсфилд»
⏰ 21:45
Ставка: Х за 3.20
- Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей.
«Бенфика» – «Арука»
⏰ 22:15
Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.90
- В последних 5 играх «Бенфика» забивает в среднем по 3,80 гола за матч.
«Сампдория» – «Реджина»
⏰ 22:15
Ставка: ОЗ (нет) за 1.74
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Реджины».
💥 Средний кэф – 2.12!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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