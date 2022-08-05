Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.74 до 3.20!

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.86

Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 21:30

Ставка: Х2 за 1.90

«Пяст» непобедим в 4 из 5 последних личных встреч.

⏰ 21:45

Ставка: Х за 3.20

Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 22:15

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.90

В последних 5 играх «Бенфика» забивает в среднем по 3,80 гола за матч.

⏰ 22:15

Ставка: ОЗ (нет) за 1.74

Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Реджины».

💥 Средний кэф – 2.12!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!