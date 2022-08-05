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🔥 5 трендов на сегодня: голы «Бенфики» + ничья в матче «Бирмингема». Средний кэф – 2.12!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.74 до 3.20!

«Херенвен» – «Спарта»

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.86

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей команд.

«Легия» – «Пяст»

⏰ 21:30

Ставка: Х2 за 1.90

  • «Пяст» непобедим в 4 из 5 последних личных встреч. 

«Бирмингем» – «Хаддерсфилд»

⏰ 21:45

Ставка: Х за 3.20

  • Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей. 

«Бенфика» – «Арука»

⏰ 22:15

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.90

  • В последних 5 играх «Бенфика» забивает в среднем по 3,80 гола за матч.

«Сампдория» – «Реджина»

⏰ 22:15

Ставка: ОЗ (нет) за 1.74

  • Ставка сыграла в из 5 последних матчей «Реджины».  

💥 Средний кэф – 2.12!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Сначала новые
олег власов
46.9% WR-4.04% ROI
думаю что зайдут.
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