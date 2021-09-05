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Сборные возобновляют отборочные матчи к ЧМ-2022 после короткой паузы. Сегодня нас ждет второй день пятого тура игр! Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.53 до 3.20!

⏰ 19:00

Ставка: Ф1 (-4) за 1.55

В 2 из 5 последних матчей Англия выигрывала с преимуществом 4 мяча.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.34

Германия пропускает в 7 из 9 последних матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (3) за 1.64

В 4 из 5 последних матчей Бельгии заходит ТМ (3).

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да + ТБ (1,5) за 3.20

В 4 из 5 последних игр Испании проходила ставка ОЗ + ТБ (1,5).

⏰ 21:45

Ставка: Ф2 (0) за 1.53

Сборная Италии непобедима 35 матчей подряд.

💥 Средний кэф – 2.05!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!