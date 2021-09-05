🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да + ТБ (1,5)» в матче Испания – Грузия + «фора» Италии. Средний кэф – 2.05!
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Сборные возобновляют отборочные матчи к ЧМ-2022 после короткой паузы. Сегодня нас ждет второй день пятого тура игр! Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.53 до 3.20!
Англия – Андорра
⏰ 19:00
Ставка: Ф1 (-4) за 1.55
- В 2 из 5 последних матчей Англия выигрывала с преимуществом 4 мяча.
Германия – Армения
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 2.34
- Германия пропускает в 7 из 9 последних матчей.
Бельгия – Чехия
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (3) за 1.64
- В 4 из 5 последних матчей Бельгии заходит ТМ (3).
Испания – Грузия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да + ТБ (1,5) за 3.20
- В 4 из 5 последних игр Испании проходила ставка ОЗ + ТБ (1,5).
Швейцария – Италия
⏰ 21:45
Ставка: Ф2 (0) за 1.53
- Сборная Италии непобедима 35 матчей подряд.
💥 Средний кэф – 2.05!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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