🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Милана» + «низ» в матче «Вероны». Средний кэф – 1.80!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.67 до 2.16!
«Сампдория» – «Кальяри»
⏰ 14:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.73
- В последних 6 матчах «Сампдории» забивают обе команды.
«Специя» – «Верона»
⏰ 16:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.06
- Ставка проходит в 4 последних матчах «Специи».
«Лацио» – «Эмполи»
⏰ 16:30
Ставка: П1 за 1.66
- «Лацио» побеждает в 6 очных играх подряд.
«Сассуоло» – «Дженоа»
⏰ 18:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.67
- В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.
«Милан» – «Рома»
⏰ 20:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94
- «Милан» забивает более 1 мяча «Роме» в 4 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 1.80!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Александр Шмадченко
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