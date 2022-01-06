Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Милана» + «низ» в матче «Вероны». Средний кэф – 1.80!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.67 до 2.16!

«Сампдория» – «Кальяри»

14:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.73

  • В последних 6 матчах «Сампдории» забивают обе команды.

«Специя» – «Верона»

⏰ 16:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.06

  • Ставка проходит в 4 последних матчах «Специи».

«Лацио» – «Эмполи»

16:30

Ставка: П1 за 1.66

  • «Лацио» побеждает в 6 очных играх подряд. 

«Сассуоло» – «Дженоа»

18:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.67

  • В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

«Милан» – «Рома»

20:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94

  • «Милан» забивает более 1 мяча «Роме» в 4 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 1.80!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Александр Шмадченко
0% WR0% ROI
Специя-Верона Ф2-0
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