Серия А возвращается после рождественских каникул! На что можно поставить в четверг?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.67 до 2.16!

⏰ 14:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.73

В последних 6 матчах «Сампдории» забивают обе команды.

⏰ 16:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.06

Ставка проходит в 4 последних матчах «Специи».

⏰ 16:30

Ставка: П1 за 1.66

«Лацио» побеждает в 6 очных играх подряд.

⏰ 18:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.67

В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 20:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94

«Милан» забивает более 1 мяча «Роме» в 4 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 1.80!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!