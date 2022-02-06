🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Бешикташа» + Победа «Боруссии». Средний кэф – 2.30!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.92!
«Сампдория» – «Сассуоло»
⏰ 17:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.72
- «Сампдория» забивает 1 и менее мячей в 6 матчах кряду.
«Боруссия» Д – «Байер»
⏰ 17:30
Ставка: П1 за 1.96
- «Боруссия» Д одержала победу в 9 из последних 10 домашних матчей.
«Бешикташ» – «Антальяспор»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.80
- В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.
«Лилль» – «ПСЖ»
⏰ 22:45
Ставка: Ничья за 3.92
- «Лилль» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.
«Ювентус» – «Верона»
⏰ 22:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.12
- В каждом из последних 6 домашних матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.30!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Максим Булгаков4
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