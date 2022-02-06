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🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Бешикташа» + Победа «Боруссии». Средний кэф – 2.30!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.92!

«Сампдория» – «Сассуоло»

17:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.72

  • «Сампдория» забивает 1 и менее мячей в 6 матчах кряду.

«Боруссия» Д – «Байер»

17:30

Ставка: П1 за 1.96

  • «Боруссия» Д одержала победу в 9 из последних 10 домашних матчей.

«Бешикташ» – «Антальяспор»

19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.80

  • В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

«Лилль» – «ПСЖ»

22:45

Ставка: Ничья за 3.92

  • «Лилль» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.

 «Ювентус» – «Верона»

22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12

  • В каждом из последних 6 домашних матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.30!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Максим Булгаков4
50% WR0.03% ROI
Да
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