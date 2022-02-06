Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.92!

⏰ 17:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.72

«Сампдория» забивает 1 и менее мячей в 6 матчах кряду.

⏰ 17:30

Ставка: П1 за 1.96

«Боруссия» Д одержала победу в 9 из последних 10 домашних матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.80

В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: Ничья за 3.92

«Лилль» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12

В каждом из последних 6 домашних матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.30!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!