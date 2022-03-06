🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Милана» + «верх» в Ла Лиге. Средний кэф – 2.21!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.26!
«Эльче» – «Барселона»
⏰ 18:15
Ставка: ТБ (2,5) за 1.75
- В каждом из последних 4 матчей «Барселоны» было забито более 2 мячей.
«Динамо» – «Спартак»
⏰ 19:00
Ставка: П1 за 2.15
- «Динамо» победило в 6 из последних 8 матчей.
«Ювентус» – «Специя»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.18
- В каждом из последних 8 домашних матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.
«Наполи» – «Милан»
⏰ 22:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.26
- «Милан» забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.
«Бетис» – «Атлетико»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.72
- В последних 3 матчах «Бетиса» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.21!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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