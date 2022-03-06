Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.26!

⏰ 18:15

Ставка: ТБ (2,5) за 1.75

В каждом из последних 4 матчей «Барселоны» было забито более 2 мячей.

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 2.15

«Динамо» победило в 6 из последних 8 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.18

В каждом из последних 8 домашних матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.26

«Милан» забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.72

В последних 3 матчах «Бетиса» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.21!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!