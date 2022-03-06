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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Милана» + «верх» в Ла Лиге. Средний кэф – 2.21!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.26!

«Эльче» – «Барселона»

18:15

Ставка: ТБ (2,5) за 1.75

  • В каждом из последних 4 матчей «Барселоны» было забито более 2 мячей.

«Динамо» – «Спартак»

19:00

Ставка: П1 за 2.15

  • «Динамо» победило в 6 из последних 8 матчей.

«Ювентус» – «Специя»

20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.18

  • В каждом из последних 8 домашних матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.

«Наполи» – «Милан»

22:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.26

  • «Милан» забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.

«Бетис» – «Атлетико»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.72

  • В последних 3 матчах «Бетиса» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.21!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
50.5% WR-4.47% ROI
Зайдут , и Бетис п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.) Атлетико п2.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.)
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