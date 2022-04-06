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🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Вильярреала» + голы в матче «Ростова». Средний кэф – 2.47!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 2.05 до 2.87!

«Енисей» – «Оренбург»

15:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.21

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Енисея» было забито более 2 мячей.

«Ростов» – «Крылья Советов»

19:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.05

  • В последних 3 матчах «Ростова» забивают обе команды.

«Аугсбург» – «Майнц»

19:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.87

  • «Аугсбург» забивает более 1 мяча «Майнцу» в 4 последних домашних матчах.

«Бернли» – «Эвертон»

21:30

Ставка: П1 за 2.58

  • «Эвертон» проиграл в 5 последних выездных матчах.

«Вильярреал» – «Бавария»

22:00

Ставка: 1Х за 2.64

  • «Вильярреал» не проигрывает дома на протяжении 9 матчей.

💥 Средний кэф – 2.47!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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