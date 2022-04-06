Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 2.05 до 2.87!

⏰ 15:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.21

В каждом из последних 5 домашних матчей «Енисея» было забито более 2 мячей.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.05

В последних 3 матчах «Ростова» забивают обе команды.

⏰ 19:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.87

«Аугсбург» забивает более 1 мяча «Майнцу» в 4 последних домашних матчах.

⏰ 21:30

Ставка: П1 за 2.58

«Эвертон» проиграл в 5 последних выездных матчах.

⏰ 22:00

Ставка: 1Х за 2.64

«Вильярреал» не проигрывает дома на протяжении 9 матчей.

💥 Средний кэф – 2.47!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!