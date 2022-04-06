🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Вильярреала» + голы в матче «Ростова». Средний кэф – 2.47!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 2.05 до 2.87!
«Енисей» – «Оренбург»
⏰ 15:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.21
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Енисея» было забито более 2 мячей.
«Ростов» – «Крылья Советов»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.05
- В последних 3 матчах «Ростова» забивают обе команды.
«Аугсбург» – «Майнц»
⏰ 19:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.87
- «Аугсбург» забивает более 1 мяча «Майнцу» в 4 последних домашних матчах.
«Бернли» – «Эвертон»
⏰ 21:30
Ставка: П1 за 2.58
- «Эвертон» проиграл в 5 последних выездных матчах.
«Вильярреал» – «Бавария»
⏰ 22:00
Ставка: 1Х за 2.64
- «Вильярреал» не проигрывает дома на протяжении 9 матчей.
💥 Средний кэф – 2.47!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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